¿Por qué nunca se casaron?

A punto de terminar con su lectura de cartas, Vieira Vidente reveló que Shakira y Piqué nunca se casaron por dinero: “Aquí la veo a ella agachada porque va a perder un dinero que tenía a manos llenas. Sé que tiene problemas legales, es cierto, pero va a salir de esta situación demostrando muchas cosas de lo que está diciendo”.

“Piqué, en estos momentos, ya no siente nada por ella, lo que siente es costumbre, pero que sea la mujer con la quiere morir, no, por eso no se quiso casar con ella, porque él sabe lo que hay. Shakira le está pidiendo ayuda a Dios para que la ilumine porque le está lloviendo sobre mojado, no solo en el amor, sino también en lo profesional”, expresó la psíquica.