De acuerdo con periodistas españoles, para la familia de la ex pareja no fue ninguna novedad la noticia de su separación, pues han dicho que ambos tenían problemas. Las palabras de Shakira en la canción de 'Te Felicito' la cual se ha hecho bastante famosa y se encuentra en los tops más altos de las listas musicales, dan mucho de qué hablar.

El internet está repleto de rumores acerca del por qué la pareja terminó, tales como una supuesta infidelidad por parte del futbolista estrella hacia la cantante. La realidad es que la pareja anunció oficialmente que se estaban separando, más no aclararon el por qué, por lo que todo lo que leemos sobre sospechas de una infidelidad, no está confirmado.

Mucho se ha dicho que la letra de ‘Te Felicito’, da indirectas acerca de la ‘tormentosa’ relación que pudo existir entre Piqué y Shakira , quienes mantuvieron una relación de 12 años. “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que el vaso”, dice la letra al comenzar la canción.

“La gente de dos caras no la soporto”

El tema es pegadizo, además, en plataformas como TikTok se hizo bastante viral, pues millones de personas hicieron videos con el tema de Shakira junto a Rauw Alejandro, imitando los pasos robóticos que hacen en el video musical. En la canción, la colombiana también menciona: “Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos”.

Esta letra fue tomando más sentido luego de que se dieran a conocer los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Piqué hacia Shakira. La cantante de 45 años es co-autora de sus canciones, por lo cual se podría pensar que Shakira se inspiró en alguna situación dolorosa de su vida amorosa. Lo que sí, es que la canción sigue siendo un éxito mundial, ¡y va en ascenso cada día!