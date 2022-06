Todo se reveló a través del portal de Tv y Notas , en donde aseguraron que la cantante supuestamente le encontró un video prohibido a Gerard Piqué y que no era precisamente para ella, fue la prueba suficiente para enterarse de todas las infidelidades de futbolista asegurando que no fue con una sola sino ¡con muchas!

Vaya que el tema de la supuesta infidelidad de Piqué hacía la colombiana ha causado gran furor en las redes sociales y ha creado muchos titulares en los diversos medios de comunicación, recientemente se ha dado a conocer que Shakira encontró algo que sus ojos hubieran deseado no ver jamás.

Shakira encontró video prohibido. Apenas iniciaba este mes cuando corrieron los rumores de que Gerard Piqué engañó a Shakira tras 12 años que mantuvieron de relación , inclusive se ha llegado a especular que aparentemente ya no viven juntos. Desde entonces se ha desatado una gran controversia en el mundo del espectáculo.

Aseguran que Shakira le encontró un ‘video prohibido’ a Piqué

Según el medio citado fue una persona cercana a la expareja quien brindó algunos detalles de lo que están viviendo ambas celebridades actualmente, por lo que aseguran que Shakira encontró un video prohibido de su ahora expareja, razón que la llevó a descubrir no solo una infidelidad de Piqué, mismo que fue confirmado por la persona cercana a los dos famosos.

“Por un video que no solo evidencía que Gerard le fue infiel, sino que está muy subidito de tono, pues él se está autosatisfaciendo sexualmente. Obviamente, ni ella ni él quieren que sus hijos se enteren de todo eso, ellos solo saben que mamá y papá ya no se entienden y que ahora vivirán separados. Y bueno, al parecer no era la primera vez que él le haya puesto los cuernos a Shak”, afirmó la fuente cercana a la expareja. Archivado como: Shakira encontró video prohibido.