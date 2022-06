Por fin Shakira confirma separación de Gerard Piqué

El futbolista le habría sido infiel a la cantante

La colombiana mandó palabras a través de un escueto comunicado ¿Ya no merece más de ella? Tras unos días intensos en que un diario español destapó la crisis entre Shakira y Gerard Piqué aparentemente porque la colombiana habría atrapado en plena infidelidad al futbolista, por fin la colombiana decidió sincerarse y no pudo más: confirmó que se está separando del padre de sus hijos. Varios medios de comunicación han confirmado que Gerard Piqué tiene un amplio historial de ‘puestas de cuerno’ a Shakira con varias mujeres, basta mencionar a la modelo brasileña Suzy Cortés y los mensajes comprometedores que le enviaba el futbolista ya estando al lado de la colombiana, así como el supuesto romance con la madre de su compañero de fútbol Pablo Gavi… y finalmente el ‘vinculo amoroso’ también con Bar Rafaeli. Gerard Piqué se queda solo… Shakira lo deja En pleno sábado, la agencia de noticias EFE confirmó lo que todos estaban esperando: Shakira se separa de su pareja Gerard Piqué tras 11 años de relación y convertirse en padres de dos hijos: Milán, de 9 años y Sasha de 7 años, quienes en muchas ocasiones han aparecido más cerca de la colombiana, que de su papá Y es que las palabras en el comunicado de prensa son claras, precisas y muy escuetas sin dar más detalles de lo sucedido: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, finalizó.

¿Cuál ha sido la causa de la separación? Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el año 2010 cuando sucedió el Mundial de Sudáfrica, momento en que la cantante colombiana interpretó el tema ‘Waka Waka’, por lo que el futbolista quedó prendado de ella y la buscó, pero no fue hasta el 2011 cuando hicieron oficial su relación y ella se mudó a Barcelona. Aunque en el comunicado emitido por la pareja no se indican las razones, todo parece ser que ‘el que calla otorga’, y resultan ser ciertos los rumores de que Piqué le habría sido infiel a Shakira, primero se dijo que con una mujer rubia de 20 años, pero después se destapó que con otras como Suzy Cortés, modelo brasileña quien aseguró que le mandaba mensajes preguntándole cuánto le medía el trasero… así como también con la supuesta mamá del jugador Pablo Gavi.

Gerard Piqué se consuela rodeado de mujeres Las palabras de Shakira hace años contando sobre su relación, quedan en el aire: “Supe que él sería el único hombre para mí. Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’ Y lo hizo”, dijo hace unos años. Pero ahora con la separación, se dice que Piqué se consuela con cuanta mujer se deje, pues según el portal de noticias ‘TN‘, se le ha visto en la vida de soltero pasándola de lo mejor en varios clubs nocturnos, por lo que aparentemente la separación pudo darse desde hace ya varias semanas y apenas fue ventilada.

Las palabras de Shakira en una entrevista antes de confirmar todo Antes de que se desatara el escándalo sobre la separación de la pareja, Shakira había sido entrevistada como parte de la promoción de su tema ‘Te Felicito’, que ahora es sabido está dedicado a Gerard Piqué y sin ninguna piedad hablaba de cómo estaba decepcionada de una relación… ni más ni menos que se refería a su ahora ex pareja: “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a nosotras las mujeres, que tú piensas que estás en una relación sincera pero no es real como pensaste que lo era…”, comentaba en una entrevista que se está haciendo viral a través de TikTok porque ahora queda claro que sus palabras eran dirigidas para Piqué.

El futbolista es encarado y su respuesta ¿fue callar a la verdad? Qué escándalo están viviendo Gerard Piqué y Shakira, luego de que ‘El Periódico’, un diario español asegurara que la cantante colombiana habría sorprendido al papá de sus hijos siéndole infiel con una mujer a la que describieron como ‘joven, de 20 años, rubia y azafata en eventos’, lo que resultó no ser del todo correcto, pues ahora se reveló la supuesta identidad de la fémina. Mientras todos los seguidores de Shakira se van a la yugular en redes sociales al jugador de fútbol dejándole mensajes por demás ofensivos por supuestamente ponerle los cuernos a la famosa latina, Gerard Piqué fue encarado por un periodista en plena calle antes de subirse al coche y sucedió lo inesperado.

Piqué es captado en la calle y encarado por supuesta infidelidad a Shakira Mediante la cuenta de Twitter ‘News For Shakira’ se puede ver un video de ‘Europa Press’ en el que un periodista de España intercepta a Gerard Piqué al salir de su casa o apartamento, antes de subirse a su coche, y el jugador de futbol se sorprende por el cuestionamiento sobre la infidelidad a su mujer. “Quería preguntar por los rumores entre tú y Shakira que dicen que la habéis dejado, y de que si es cierto que estáis viviendo en otro piso donde vivías antiguamente y sobre la letra de la última canción de Shakira que dice muchas cosas de vuestra relación de los últimos años… ¿has salido antes con Shakira para ver al niño, para ir al colegio?”, fue lo que se puede escuchar decir al periodista… pero Piqué reaccionó…

¿Grosero? Piqué responde o calla ante la supuesta infidelidad a Shakira La reacción de Piqué a los cuestionamientos del periodista español que lo interceptó fue simplemente callar… ¿el que calla otorga? es decir, prefirió no hablar porque ¿todo es cierto? El español se vio de una manera bastante tranquila pero apurada por subirse a su coche y no pronunció una sola palabra a lo preguntado. Sin embargo, pese a que no respondió, ese mismo día, se captó al futbolista con su pareja Shakira, quien a bordo de un coche se marcharon juntos, aparentemente hacia la escuela de uno de sus hijos… ¿será que son ciertos los rumores pero están en buenos términos intentándolo de nuevo o bien, ya sólo se verán juntos para mantener el amor a los pequeños?

Captan a la pareja junta a bordo de un coche En otra grabación durante el escándalo de su supuesta separación, se puede ver cómo Shakira y Piqué a bordo de un coche negro son captados por un periodista quienes les cuestiona lo que está pasando por su relación, sin obtener ningún éxito, pues rápidamente la aún pareja emprendió ‘la huída’. El video fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ y la gente comentó: “Ellos pueden andar juntos, tienen dos hijos”, “Dios bendiga este Matrimonio y puedan resolver cual sea su situación por el bienestar de sus pequeños y ellos mismos”, “Ojalá y no se dejen amo esa pareja, oremos por ellos”, “Déjenlos en paz”, “El precio de la fama es no tener una vida privada”, “Esa separación se la han inventado los medios, hasta no ver no creer”.

Pero revelan la identidad de la supuesta mujer con la que Shakira habría ‘pillado’ a Piqué Aunque se haya visto junto a Shakira, al jugador de futbol le está ”lloviendo sobre mojado” y es que ahora, de acuerdo a una publicación de ‘Milenio‘, basada en un periodista de Turquía, se reveló la identidad de la supuesta mujer con la que la colombiana sorprendió a Piqué y se trata de ni más ni menos que la mamá de su compañero Pablo Gavi. En su cuenta de Twitter, el periodista de Turquía, Melih Esat aseguró que la madre del jugador de futbol y compañero de Gerard Piqué, el joven Pablo Gavi, es la involucrada en el escándalo de supuesta infidelidad a Shakira, misma que la colombiana habría descubierto por lo que ya se separó de él, razón por la que habría regresado a su departamento ‘de soltero’.

¿Quién es la mujer en cuestión? Aparentemente, el amigo de Piqué, no estaría enterado del romance entre su compañero y su mamá, pero usuarios en redes sociales manifestaron que la imagen que compartió el periodista turco donde aparece la supuesta mujer en cuestión, no es la madre de Pablo Gavi, sino la hermana… ¿cuál será la verdad? “Shakira pilló a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente”, fue el mensaje que dejó el periodista sobre el escandaloso tema y ahora la gente piensa que el tema más reciente de la colombiana, va dedicado al papá de sus hijos… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SHAKIRA EN TIKTOK MANDÁNDOLE ‘INDIRECTA’ A PIQUÉ

La dedicatoria de Shakira a Piqué, su nueva canción ¿es sobre él? La más reciente canción de Shakira a dúo con Rauw Alejandro hace referencia a una decepción amorosa y la letra quedaría perfectamente con lo que estaría viviendo la colombiana de ser ciertos los rumores de que Piqué le fue infiel: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso”, comienza la canción. Pero las cosas se ponen más intensas y de tratarse para Piqué, ¿sería por la supuesta infidelidad?: “No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show”, se escucha. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE PIQUÉ CUESTIONADO POR EL PERIODISTA / AQUÍ EL VIDEO DEL JUGADOR Y SHAKIRA A BORDO DEL COCHE Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video