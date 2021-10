La atacaron en Barcelona, España; Shakira es atacada por dos jabalíes en un parque

En el video, y con la voz y la mano aún temblorosa, la cantante de ya 44 años le narraba a sus millones de fanáticos lo que había pasado durante su caminata por un parque en Barcelona, mostrando su bolso de la marca Off-White completamente destrozado y con las tiras deshiladas y deshecho:

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque”, comenzó Shakira en su video. “Me han atacado y me han reventado todo, se iban llevando mi bolso hacía el bosque con mi teléfono y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”.