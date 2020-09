Se filtra video en redes sociales de Shakira y Alejandro Sanz

Los cantantes. aparentemente, están coqueteando, por lo que levantan sospechas de un noviazgo

Aunque no se ve la cara de Alejandro Sanz, se escucha su voz haciéndole varias preguntas a la cantante colombiana

¿Hubo algo más? Se filtra video de la cantante colombiana Shakira y el cantante español Alejandro Sanz coqueteando y levantan sospechas de noviazgo, por lo que las redes sociales enloquecieron.

La charla que se desarrolló en completa intimidad, y que puede verse en la cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día, dejó en evidencia la gran complicidad que existía entre los artistas en esa época, hecho que reavivó la teoría de que hubo un romance entre ambos.

Aunque en las imágenes no logra verse el rostro de Alejandro Sanz, su voz se escucha de fondo interrogando a Shakira, quien responde nerviosa y con una mirada comprometedora a las preguntas del cantante español. A continuación, los detalles de esta conversación.

Alejandro Sanz (AS): Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio. Shakira (S): ¿Te gustó?

A: Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así a mí. S: A mí tampoco.

A: Pues oye qué te parece si nos escribimos esas canciones. S: Claro así no nos morimos sin que nadie no nos haya escrito una canción.

A: Es verdad. Es que ¿sabes?, yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento. S: Gracias, tú también.

De inmediato, Alejandro Sanz le confiesa a Shakira que “está empezando en esto del cine”, arrancando las risas de la cantante colombiana, quien solamente atinó en responder: “Pues vas muy bien”.

Pero eso no sería todo, ya que existe otro video y otro intercambio de miradas coquetas e indirectas de parte de los dos artistas.