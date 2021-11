Shadow Hills: buscan a hispano armado que siembra terror en California

Entonces, se estableció un perímetro para buscar al sospechoso, lo que llevó a los funcionarios a decirle a los residentes de las casas dentro del área de búsqueda que se refugiaran en sus viviendas. Las unidades caninas (K-9) y el escuadrón SWAT fueron llamados a la escena para ayudar, pero los funcionarios dijeron más tarde que el sospechoso no había sido localizado en la propiedad.

“Es muy importante no solo por nuestra seguridad, sino también por la de él, porque parece que puede estar ocurriendo algo y probablemente él necesite ayuda, y espero que la obtenga antes de que ocurra algo”, manifestó otro vecino a Fox 11. Se insta a cualquier persona que vea o tenga información del sospechoso que llame de inmediato al 911.

La residente Robin Phipps comentó al referido medio que no siente que las autoridades estén haciendo lo suficiente para lograr capturar al sospechoso. “Parece que nadie se preocupa realmente”, añadió. Los vecinos dijeron que sólo quieren que el sospechoso sea sacado de las calles para recuperar su tranquilidad.

Una mujer de 33 años ha sido hospitalizada y un hombre de 55 años ha muerto tras un tiroteo desatado en la empresa Technology Way, en Salem, el lunes por la noche, anunció el fiscal del condado de Essex. La balacera está siendo investigada de forma activa y se está considerando un intento de homicidio-suicidio, según los funcionarios estatales y locales.

Confirman tiroteo mortal en empresa en Salem

De acuerdo con el reporte de Boston 25 News, la policía y la oficina del fiscal del condado de Essex creen que alrededor de las 5.00 de la noche del lunes el sospechoso disparó a la mujer de 33 años cuando salía de su trabajo en una empresa localizada en Swampscott Road, y luego apuntó el arma contra sí mismo y se disparó.

La relación entre el sospechoso y la víctima no está clara de momento, pero los investigadores mencionaron que ambos se conocían y se cree los dos son habitantes de New Hampshire. No parece que el sospechoso tenga ninguna relación con el lugar de trabajo donde ejecutó el tiroteo en Salem, acotaron las autoridades.