Sergio Mayer y Javier Ceriani tienen un encuentro en la Expo Compositores 2021

El actor y ex diputado se le va a la yugular al periodista argentino y lo agrede físicamente

“Yo personalmente no puedo dejar pasar esto. No puede pasar esto”, expresó el conductor del programa Chisme No Like, ¿Lo tenía merecido? Tremendo zafarrancho fue el que se armó hace unas horas en la Expo Compositores 2021 luego de que el actor y exdiputado Sergio Mayer se le fuera a la yugular al periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, a quien agredió físicamente. En un video que está disponible en el canal de YouTube de este show de televisión, y que a la fecha tiene más de 67 mil vistas, se puede ver el momento exacto en el que el exintegrante de Garibaldi literalmente pierde los estribos luego de que Ceriani le preguntara sobre su aparición en el libro Emma y las otras señoras del narco de la periodista Anabel Hernández. ¿Qué pasó entre Sergio Mayer y Javier Ceriani? En primer lugar, se observa a Javier Ceriani esperar a que Sergio Mayer, quien iba acompañado de su esposa Issabela Camil, termine de atender a diferentes medios de comunicación, así como a algunas admiradoras que se acercaron a pedirle una foto del recuerdo. Al preguntarle cómo se encontraba, el actor y exdiputado le dijo que muy bien. En ese momento, alguien le pidió una selfie, por lo que no escuchó cuando el periodista argentino le comentó que cómo se sentía con todo lo que se ha dicho de él en el libro y su presunta relación con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie.

¿Javier Ceriani provocó a Sergio Mayer? De plano, Sergio Mayer decidió ignorar a Javier Ceriani y prefirió atender a sus fans, quienes seguían pidiéndole que se tomara selfies con ellos: “Sergio, ¿cómo te sientes?”, le preguntó el conductor de Chisme No Like de nueva cuenta, a lo que respondió: “Bien, es un día muy importante para los compositores y aquí andamos”. Al ser cuestionado nuevamente sobre su aparición en el libro Emma y las otras…, Sergio Mayer le dijo que no sabía que quería que le respondiera, para después seguir su camino junto a su mujer: “Bueno, Sergio Mayer escapando de nosotros, no quiere dar la cara”, expresó Javier Ceriani. Aún faltaba más…

“La cara te la estoy dando”, explota el ex Garibaldi Al escuchar esto, Sergio Mayer se regresó y le dijo a Javier Ceriani que sí le estaba dando la cara y que no dijera eso: “No me provoques, eso es lo que quieres”, se le escucha decir a Mayer, a quien su esposa trata de calmar y llevárselo de ahí antes de que las cosas pasen a mayores. Issabela Camil también estuvo a punto de perder la calma y le dijo al conductor de Chisme No Like que era un grosero, a lo que contestó que él solamente estaba haciendo su trabajo y que ellos eran los que le estaban dando la espalda a él. Otros reporteros se dieron cuenta de la situación y le preguntaron al actor al respecto.

“Me acaba de decir ‘basura'” Visiblemente molesto, Sergio Mayer le dijo a Javier Ceriani que tuviera cuidado con lo que hablara de su mujer. El periodista argentino aseguró que Issabela Camil lo había llamado ‘basura’ y le dijo al actor y exdiputado que no lo tocara. La hija de Jaime Camil aseguró que esto es lo que quería Ceriani. “Señores, me acaba de pegar Sergio Mayer, me acaba de tocar a un periodista de los Estados Unidos, por supuesto que esto va a tener consecuencias. Ningún ex servidor público, que tiene miedo a hablar…”, expresó el conductor de Chisme No Like, justo en el momento en que se escucha a alguien decirle que Mayer nunca lo había tocado.

¿Quién tiene la razón? De inmediato, usuarios de las redes sociales reaccionaron a este video de diferentes maneras, pues mientras unos le dieron la razón a Sergio Mayer, la mayoría se la dio a Javier Ceriani: “Bien, Ceriani, eres un periodista de verdad, no como otros lambiscones. Mucha gente te apoya, no soy mexicana, pero veo la prepotencia de este individuo”. “Ahí se ve a muchos periodistas lambones y como siempre los de Univisión en primera fila poniéndose de alfombra a Mayer, a este tipo nefasto como se enoja que le digan sus verdades”, “Qué coraje con Sergio Mayer, pero más con un grupo de periodistas que le daban la razón a Mayer!”, “La sucia de la esposa se le escucha clarito donde te dijo basura!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sergio Mayer y Javier Ceriani, ¿se verán en la Corte? Después del zafarrancho que se armó en la Expo Compositores 2021, y ya más tranquilo, Javier Ceriani subio otro video donde cuenta que la seguridad del lugar lo acompañó hasta afuera de las instalaciones, para cuidarlo tanto a él como a su compañero camarógrafo y editor. “Qué noche. Quiero agradecerles a todos el apoyo. Le han dado un ticket al señor (refiriéndose a Sergio Mayer) de un arresto de oficio, vamos a comparecer en Corte, en exclusiva les digo, nos vamos a encontrar en Corte, esto es lo que se decidió, vamos a irnos a encontrar donde hay que encontrarse para saber la verdad”.

¿Qué pasará con ambos? A continuación, el periodista argentino, quien reveló que la organización de este evento fue un desastre, notó que varios periodistas le tienen miedo a Sergio Mayer, pues mientras algunos prefirieron escuchar su versión, otros creyeron en las palabras del conductor de Chisme No Like. “Dice que no pasó nada, es un descarado, es un mentiroso, le pusieron un ticket de arresto de oficio, señores, no se dejen engañar por este señor, es un mamarracho, es un payaso que dice que no pasó nada, es una cosa increíble, de verdad”, expresó Javier Ceriani, quien nuevamente agradeció el apoyo de los internautas.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dice Javier Ceriani En otra parte de este video, que hasta el momento rebasa las 40 mil vistas, Ceriani aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias luego del altercado que tuvo con el actor y exdiputado Sergio Mayer, quien presuntamente tuvo una relación amistosa con La Barbie. “Quiero decir que él está desmintiendo todo, pero todo fue verdad, vamos a desenmascarar a este mamarracho que está diciendo que no pasó nada, le pusieron un ticket de oficio, me lo acaba de decir la policía que se acaba de ir, me dijeron que me quedara tranquilo”.

Le muestran su apoyo a Javier Ceriani Luego de confirmar que se verá con Sergio Mayer en la corte, Javier Ceriani agradeció a todas las personas que le mostraron su apoyo, incluso a artistas a los que ha criticado anteriormente. Las muestras de apoyo se hicieron presentes también en este video. “Estamos contigo acá en México”, “Te apoyamos, Ceriani”, “Estámos contigo Ceriani, Sergio es un animal”, “Todos queremos un Mexico limpio y con tranquilidad!!! Basta a estos personajes que nos quitan el sueño”, “Ceriani, eres el primero que tiene el valor de poner en su lugar a esta persona” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Yo siempre he dado la cara”, dice Sergio Mayer De acuerdo con información de Infobae, después de este altercado, Sergio Mayer volvió a hablar con los medios de comunicación, a quienes les dijo que lo único que le pidió al periodista argentino fue que no le faltara el respeto a su esposa, Issabela Camil, y que sí reaccionó de esta manera fue porque Javier Ceriani lo provocó. “Estaba esperándome, me estaba diciendo: ‘a ver si el cobarde da la cara’. Yo siempre he dado la cara. Siempre les he respondido a todos ustedes, pero de ahí que a que ustedes pasen a ser la estrella, yo no los veo a ustedes haciendo pasarela, o eres reportero o quieres protagonizar. Yo no tengo nada que hablar con ellos. Yo vine a un evento, yo vine a esto, no a estar atendiendo policías”, finalizó.