Sergio Mayer expresó su sentir por el caso de Frida Sofía

¿El funcionario y excantante invitó a la hija de Alejandra Guzmán a denunciar a su abuelo?

Enrique Guzmán despotricó y tachó ‘de lo peor’ a su nieta A raíz de las declaraciones de Frida Sofía acusando a su abuelo Enrique Guzmán sobre tocamientos impropios cuando presuntamente tenía cinco años, es ahora Sergio Mayer, quien fue cuestionado sobre lo que debería hacer la hija de Alejandra Guzmán con el tema. En una rueda de prensa que se realizó para el caso de violación y abuso de la actriz Daniela Berriel, cuyo agresor ya salió libre, el político Sergio Mayer opinó sobre el caso de Frida Sofía e invitó a la hija de Alejandra Guzmán a proceder legalmente en contra de Enrique Guzmán si así lo desea. Sergio Mayer opina sobre el caso de Frida Sofía contra Enrique Guzmán Sergio Mayer expresó su apoyo a la familia de Frida Sofía y dijo que sostuvo una conversación con Pablo Moctezuma, padre de la joven de 29 años: “Tuve contacto con su papá por chat por una cosa que me preguntó y de ella dependerá si además de hacer la denuncia mediática, quiere hacer la denuncia penal…”, comenzó añadiendo. El político expresó que si bien es importante denunciar el acoso y el abuso sexual de manera mediática, es primordial que se embarquen a un proceso legal: “Nosotros en cámara de diputados hicimos una iniciativa en la que se amplia el plazo para la prescripción de este tipo de delitos de abuso a menores”, comentó.

¿Frida Sofía denunciará a su abuelo? Ante la posibilidad de que Frida Sofía denuncie a Enrique Guzmán, el excantante de Garibaldi dijo: “Abre un panorama importante para esas víctimas que sepa que no preescribe, o sea abre un panorama para que las víctimas de abuso sexual en la infancia, sepan que lo pueden hacer (denunciar)…”, aclaró. Sergio Mayer dijo que si no hay denuncia de parte de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, no habrá tampoco consecuencias jurídicas: “Lo más importante es escuchar a las víctimas, y que se abran los procesos cuando hagan las denuncias y se tome un proceso legal, yo no puedo juzgar quién está mal, o si está mal de sus facultades mentales, sería irresponsable de mi parte…”, admitió.

¿Sergio Mayer le cree a Frida Sofía o a Enrique Guzmán? El esposo de Isabella Camil se negó a hablar sobre si cree en las acusaciones de Frida Sofía: “Sería irresponsable tomar partido y decir a quién le creo y a quién no, para eso está la justicia quien debe determinar si las cosas están bien y si se debe abrir una carpeta de investigación para darle seguimiento”, dijo Sergio Mayer. En caso de que Frida Sofía quiera denunciar a su abuelo Enrique Guzmán por supuestos tocamientos impropios, se someterá a un proceso desgastante emocionalmente y económicamente hablando, según expresó Sergio Mayer además del juicio mediático, en redes sociales y el penal.

Los comentarios sobre el tema siguieron Sin embargo, ¿se abre la posibilidad de que Frida Sofía demande a su abuelo Enrique Guzmán? Sergio Mayer aseguró lo que le comentó Pablo Moctezuma: “Yo supe que Pablo tenía una duda con el tema de prescripción y yo le mandé la información de lo que nosotros aprobamos en Cámara de Diputados en donde se amplía el término en temas de abusos a menores”, finalizó. Y es que a raíz de las declaraciones de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, el cantante insinuó que su nieta tiene un problema mental: “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo Infante, un hombre que me conoce perfectamente”, publicó en su Twitter. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO SERGIO MAYER

A Enrique Guzmán le están filtrando sus ‘faltas de respeto’ Tras acusarlo de tocamientos impropios cuando supuestamente tendría cinco años, a Enrique Guzmán se le ‘está haciendo la vida imposible’ por ‘culpa’ de su nieta Frida Sofía, pues en redes sociales han sacado sus trapitos al sol de años atrás empezando por los manoseos que realizó a Verónica Castro en sus programas nocturnos durante los años 80 y 90. También se filtraron las supuestas agresiones que realizaría a Silvia Pinal y hasta un mensaje de Twitter cuando admitió que la actriz ‘merecía’ todo lo que vivió de violencia doméstica en manos de Enrique Guzmán: “Una sola vez le falté el respeto a la señora y ¿saben qué? Se lo mereció”, escribió en un mensaje de 2018.

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía ¿emprenderá acción legal? El padre de Frida Sofía, dio unas palabras muy precisas sobre la denuncia mediática de su hija: “Estuve con ella (con Frida Sofía) en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. ¡Caray!, pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado, pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito”, dijo. Y añadió: “Yo amo a Frida, siempre quise estar con ella, me fue robada, inclusive la estúpida idea de este señor, él fue el que incitó a que se robaran a mi hija y le pusieran el apellido Guzmán. Este señor no la soltaba de repente ‘¿qué haces en casa de tu papá, cómo es posible que llegues de casa de tu papá así?’, o sea, en vez de cuidar a su hija la ponía hasta atrás y lo digo abiertamente, le bajaba dinero, le robaba, le firmaba el cheque, la robaba y punto”, aseguró el ex de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía no dará su mano a torcer tras las súplicas de Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán mandó un mensaje muy sentido a su hija por lo que está viviendo la familia: “”Hola a todos, creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases que no son justas…”, comentó. Y con semblante serio y devastado añadió: “Y te ofrezco Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Y a todos los medios les digo por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre”, aseguró.

Alejandra Guzmán desató la indignación por defender a Enrique Guzmán Enrique Guzmán se encuentra devastado ante las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, quien finalizó su video diciendo: “Mi padre me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre… Gracias a todos y por favor Frida, acércate”, pidió. La indignación en la gente se hizo presente: “Moraleja del día SIEMPRE HAY CREERLE A TUS HIJOS ANTES DE CUAL QUIER COSA”, “Meter las manos a fuego por este señor Dios mío y acusaciones infundadas”, “Es verdad lo qué dice Ale, nadie más puede solucionar esto que entre ellas cómo familia, porque los medios y nosotros solo especulamos y estamos de metiches”.

Frida Sofía no quiere reconciliarse con su familia La hija de Alejandra Guzmán respondió a su madre y a los mensajes de su abuelo mediante un comunicado: “Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos”, dijo. Frida Sofía le preguntó a Alejandra Guzmán por qué salió a decir este discurso tan absurdo y fuera de la realidad y que con ella se rompe la cadena del silencio, la negación del abuso y de esconder “lo indescondible”: “No puedes tapar el sol con un dedo, la verdad nos hará libres”.