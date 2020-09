Sergio Mayer, amigo muy cercano de Xavier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, estalló contra la hermana del cnatante

La manera en la que la hermana de Xavier Ortiz comunicó el suicidio del cantante indignó al funcionario público

En una entrevista, el compañero de Garibaldi se le fue a la yugular a la hermana de Ortiz

Olga Ortiz Ramírez, hermana de Xavier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, confirmó en un mensaje de Twitter que el cantante se había quitado la vida y Sergio Mayer estalló ante dicha situación.

En una entrevista con el periodista de espectáculos Javier Poza, el ex integrante de Garibaldi y ahora funcionario público, Sergio Mayer, se indignó por el ‘poco tacto’ que tuvo la mujer para confirmar algo tan delicado.

Sergio Mayer quien era muy cercano a Xavier Ortiz desde Garibaldi y con quien trabajó en muchas ocasiones y compartían una buena y estrecha relación de ‘hermanos’, consideró irresponsable a la hermana del fallecido cantante.

El cantante aseguró que fue muy irresponsable e insensible la manera en la que la hermana de Xavier Ortiz ventiló algo tan íntimo y delicado, asegurando además que estaba deprimido y que incluso habría vendido su casa y tenía dinero.

“Insensible, desafortunado, con falta de empatía, de conciencia y además a un usuario cuando es un tema más íntimo, más personal, yo no me atrevería a confirmar o a decir una cosa como esa, yo no te hablaría ni de los motivos ni de la forma…”, empezó diciendo Sergio Mayer.

El funcionario público aseguró que consideraba a Xavier Ortiz como su hermano, incluyendo todos los Garibaldi quienes se encuentran muy afectados ante la terrible noticia.

“Independientemente de cómo se hayan dado los hechos, tengamos esa empatía con su hijo, no olvidemos que tenemos que ser muy cuidadosos con la información y cómo se dice”, aventándole la directa a la hermana de Xavier Ortiz.

Y hasta tachó el tweet de la hermana de Xavier Ortiz como cruel: “Me parece hasta cruel la forma en la que dice que él tenía dinero porque había vendido la casa, me parece desafortunado y fuera de contexto por la situación, me extrañó mucho”, precisó Sergio Mayer.

