Sergio Gutiérrez es acusado de matar a un hombre que vivía en la calle

Sergio Gutiérrez enfrentará su proceso penal ante la juez Hazel B. Jones de la Corte Criminal 174 de Distrito en el Condado de Harris . La jueza no ha determinado cuándo enfrentará el acusado su primera audiencia en un caso que aún tiene muchas interrogantes por lo extraño de la cadena de hechas que terminaron con un hispano muerto y el otro en la cárcel.

De acuerdo al único testigo del incidente, de quien no se revelará su nombre en esta historia para proteger su privacidad, él y su amigo Salvador Arredondo estaba consumiendo bebidas alcohólicas en la calle de manera habitual sentados en unas cajas de refrescos junto a una barda de manera sobre la Bauman Road.

Sin embargo, cuando los paramédicos del HFD respondieron al llamado de emergencia ya no pudieron hacer nada por la víctima y se le declaró muerto en el lugar. Con el deceso de la víctima se pidió la presencia de los agentes de la División de Homicidios del HPD para investigar el incidente.

Según el testigo en cuanto vio al hombre sacar la pistola se puso de pie para alejarse corriendo. Pero su amigo Salvador Arredondo no pudo ponerse a salvo y recibió varios disparos hechos a corta distancia. El tirador, posteriormente identificado como Sergio Gutiérrez, se alejó caminando para perderse entre la espesura de la noche.

Cuando el hombre vio caer a Arredondo salió corriendo a la calle buscando ayuda ya que él, debido a su condición al vivir en la calle, no tiene teléfono celular. El testigo corrió hasta una tienda de la esquina en la calle Bauman Road, en donde había más personas congregadas haciendo compras, y de manera desesperada pidió ayuda para su amigo herido.

“La verdad fue una injusticia su muerte… no era una persona mala, nomás anda en sus cosas con sus cervecitas, y se sentaba ahí todo el día sin molestar. A veces hasta le daba dinero para ayudarlo. ¡Fue una injusticia lo que le hicieron y más que haya sido otro hispano!” dijo consternada Clemencia Mejía, inmigrante de México de 46 años, y vecina del Northside.

El asesinato de Salvador Arredondo levantó una gran consternación en el vecindario del Northside ya que aunque el hombre era un hombre que vivía en la calle no era conocido por dar problemas ya que sólo se concentraba en juntar dinero para comprar su siguiente botella de licor.

El jueves 20 de mayo del 2021 los agentes de la División de Homicidios del HPD detuvieron a Gutiérrez tan sólo para interrogarlo y lo llevaron a la sede de la corporación. Sin embargo, de manera sorpresiva durante el interrogatorio con los agentes el hombre admitió haber matado a Salvador Arredondo. Lo único que el hombre no reveló fue el móvil del crimen.

Después del asesinato de Salvador Arredondo, quien presuntamente no tenía familia en Estados Unidos según los vecinos, los agentes de la División de Homicidios del HPD pudieron identificar a Sergio Gutiérrez como el presunto responsable del crimen gracias a otros testigos que hablaron de manera confidencial con las autoridades.

Sergio Gutiérrez tiene un largo historial criminal

Con base a su declaración, los testimonios de los testigos y las pruebas periciales los agentes de la División de Homicidios del HPD presentaron de manera formal cargos en contra de Sergio Gutiérrez y fue llevado a la cárcel del condado para que enfrente su proceso penal.

Los problemas para Sergio Gutiérrez no han hecho más que empezar. De acuerdo a los documentos del caso el hombre no es ciudadano de Estados Unidos. El país de origen del detenido no está consignado en la investigación. Sin embargo, su situación migratoria ya fue informada al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).