Sergio Checo Pérez gana su primer premio en Fórmula 1

Lo que parecía una carrera pérdida para el mexicano Sergio Pérez se convirtió en su primera victoria en 10 años en la Fórmula Uno.

El mexicano recibió miles de felicitaciones tras su triunfo

Sergio Checo Pérez rompió en llanto al escuchar el Himno Nacional México, tras ganar el primer lugar en el Gran Premio de Sakhir y hacer historia en la Fórmula 1.

Este domingo su victoria, conmocionó al país de acuerdo con el diario Reforma, ya que lo que parecía una carrera pérdida para el mexicano Sergio Pérez, se convirtió en su primera victoria en diez años en la Fórmula Uno.

Fue el 7 de junio de 1970 en Spa Francorchamps cuando Pedro Rodríguez ganó el GP de Bélgica, último mexicano en hacerlo, y 50 años después, el tapatío repitió la hazaña.

En el Gran Premio de Sakhir, Checo vivió todo tipo de emociones, una mala arrancada del finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, y el contacto entre el Red Bull de Max Verstappen y el Ferrari de Charles Leclerc, mandaron al Racing Point de Pérez a pits y a la última posición.

Poco a poco, con la persistencia que le caracteriza al mexicano fue rebasando a sus compañeros, la lucha más férrea la tuvo con su compañero de equipo Lance Stroll y con el otro Red Bull, el de Alex Albon.

Palabras de Sergio Pérez tras su victoria

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No sé que decir Después de la primera vuelta, la carrera había terminado pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos”, dijo con lágrimas en los ojos.

De acuerdo con el periodista, Joaquín López-Dóriga, esta es la primera ocasión en 50 años que un mexicano logra una hazaña como la de Checo Pérez.