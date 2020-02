Sergio Andrade narra cómo se comportaba Pati Chapoy con él

La conductora de Ventanteando siempre negó un romance

Su supuesta relación se escribió en el libro, ‘Amarga seducción’

El exproductor musical y de Televisa, Sergio Andrade, acusado de lo peor junto a Gloria Trevi, confesó en entrevista que tuvo un apasionado romance con la periodista y conductora del programa de televisión, Ventaneando, Pati Chapoy.

La confesión de Sergio Andrade, quien estuvo preso por corrupción de menores, rapto y violación agravada, fue detallada en el libro ‘Amarga seducción’, de la periodista Claudia de Icaza.

A pesar de que Pati Chapoy siempre negó haber tenido una relación con Sergio Andrade, fue el propio productor quien afirmó en la entrevista que sí hubo un romance entre ambos.

Según relata el libro de Claudia de Icaza, Sergio Andrade le confesó por correo electrónico que el amorío que tuvo con Pati Chapoy ocurrió entre los años 1983 y 1984, cuando el tenía 28 años de edad.

La gente trabajan con ellos se daban cuenta de “lo apasionada que andaba por mí. Cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes”.

Asimismo, según señaló Sergio Andrade en su correo electrónico, Pati Chapoy iba a la casa del productor en Burgos, Cuernavaca y “regresábamos ya tarde”.

El productor narró que ya conocía a Pati Chapoy, pero comenzaron a tratarse cuando ella trabajaba en Siempre en Domingo. En esa época, asegura Sergio Andrade, ella comenzó a seducirlo a pesar que estaba casada.

“Y aunque traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no porque me hubiera enamorado, es más, a mí nunca me ha gustado involucrarme con mujeres casadas, me incomodaba mucho, pero ocurrió”.

Según información de Grupo Fórmula, Sergio Andrade decidió contar su historia a Claudia de Icaza cuando la conductora de Ventaneando negó rotundamente su relación con él: “Vi unas declaraciones donde negaba su relación conmigo haciéndose la chistosa pues sabe que para ese viaje, ella sí tiene coartada, pero no pasó nada y ya lo nuestro había terminado años atrás. Y yo, a pesar de sus renovadas embestidas no daba pie, ni tenía el más mínimo interés en ella”.

En el correo electrónico enviado por Sergio Andrade a la periodista, le hizo saber que el productor ya estaba cansado de Pati Chapoy: “Aunque ya callé por muchos años pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como `mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar”.

Relación entre Lucero y Sergio Andrade

Al productor musical, Sergio Andrade, también se le vincula con la famosa cantante, Lucero, quien según narró un usuario André7 en su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Electricidad’ solo tenía 13 años, mientras que él, 26.

“Lucero comenzó a trabajar con Sergio Andrade en los inicios de su carrera. En ese entonces nadie sabía en qué se iba a convertir ese señor o quién era en la privacidad de su habitación. Era el productor musical más famoso del país y todos lo admiraban”, narra el usuario de Twitter.