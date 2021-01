A pesar de que Sarah Kohan es libre de subir fotografías como ella guste a sus redes sociales, ya sea desnuda o con ropa, los seguidores del programa no dieron abasto con las numerosas criticas que la pareja de Javier Hernández “El Chicharito” recibió en su imagen. Puedes ver la publicación aquí .

Varios seguidores apuntaron en la fotografía de Sarah Kohan, que la modelo solo buscaba atención, debido a los rumores de su separación con el jugador: “Eso suele suceder cuando las mujeres se separan. Hacen cosas que nunca harían con la ex pareja, y tratan de sacar celos y andar con varios”.

A pesar de que la historia de la, aún pareja de Javier Hernández, no se puede contestar, la fotografía fue compartida por la cuenta de “ El Gordo y La Flac a” en donde sus seguidores se fueron con todo a la modelo.

Tras estas suposiciones, la modelo de 26 años sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales, y no tanto por la polémica de su supuesto rompimiento, sino porque apareció completamente desnuda en una fotografía.

Varios seguidores del programa “El Gordo y La Flaca” comenzaron a criticar la fotografía desnuda de la modelo Sarah Kohan, en donde le dijeron que ella solamente quería llamar la atención:

“Esta mujer está falta de atención, soy mujer y no apoyo eso” A lo que una usuaria le responde: “Tú no tienes ese cuerpo, por eso no lo apoyas”.

Una chica le responde: “Ella siempre ha sido así, siempre le ha gustado exhibirse, hasta cuando ha estado embarazada, y no tiene nada de malo que lo haga, y falta de atención no lo creo”.

Otra chica argumentó lo siguiente: “Cuando las mujeres aprendan a no hacer cosas así por falta de atención, entonces verán a los hombres tomándolas en serio”.

Esto provocó más comentarios al respecto, en donde una seguidora argumentó que aunque salga de esa forma eso no la hace ni más ni menos mujer:

“Tiene un cuerpo hermoso y no veo nada del otro mundo con el desnudo, es una mujer muy bella y eso no la hace menos, pero cómo somos una sociedad hipócrita, cuantos acá con sus comentarios no habrán hecho cosas peores, pero el enemigo del humano es otro, que triste”.

“Eso no debería de ser publicado en redes sociales, cada quién si le gusta hacerlo, está en todo su derecho, pero en privado” escribió otra usuaria en la fotografía desnuda de Sarah Kohan.

Archivado como: Sarah Kohan fotografía desnuda Chicharito