El sentido mensaje de la mejor amiga de Debanhi Escobar

En portal de Infobae informó que por medio de una cuenta de la plataforma de Instagram, una usuaria que fue identificada como la mejor amiga de Debanhi le dedicó un sentido mensaje tras enterarse de su muerte acompañado de una recopilación de fotografías que llegaron a tomarse juntas desde que eran niñas, dicho post fue compartido el pasado viernes.

“Tengo el corazón roto, la vida es muy injusta, me arrebataron a mi mejor amiga, simplemente puedo decir que me enseñaste el verdadero significado de la amistad, siempre te voy a recordar con tu inmensa alegría que transmitías, Dios me permitió ser tu amiga por más de diez años, teníamos tantos planes juntas, pero ahora solo me quedo con todos los bellos momentos que logré pasar junto a ti”, se lee en el escrito. Archivado como: Mensaje mejor amiga Debanhi.