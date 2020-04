Un hombre de Texas de 36 años recibió una pena de 18 meses en una prisión federal por amenazar de muerte al presidente Donald Trump, informó la fiscalía.

Mickael Gedlu fue sentenciado el viernes, según un comunicado de la oficina de la fiscal federal Erin Nealy Cox en Dallas. Gedlu se declaró culpable en diciembre de proferir amenazas contra Trump, reportó AP.

Según el acuerdo entre el acusado y la fiscalía, Gedlu reconoció haber amenazado la vida de Trump en redes sociales cuando aseguró en YouTube: “Estoy esperando a Trump que visite Dallas antes de intentar asesinarlo”.

Durante el procedimiento judicial, los fiscales dijeron que el 21 de mayo de 2018, Gedlu fue visto en la acera del otro lado de la calle del Hotel Adolphus, de Dallas, 30 minutos antes de la llegada de Trump, quien asistiría a un evento de recaudación de fondos en la ciudad.

