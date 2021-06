Cahill también dictaminó que Chauvin no demostró que hubiera mala conducta por parte del fiscal o del jurado. Los abogados defensores habían argumentado que “errores, abusos de discreción, mala conducta de la fiscalía y del jurado” hicieron que el juicio fuera injusto. Los fiscales del estado de Minnesota han solicitado una sentencia de 30 años de prisión.

Sentencia a Derek Chauvin, el ex oficial de policía que mató a George Floyd en una calle de Minneapolis el año pasado, será sentenciado el viernes a una estadía en prisión potencialmente prolongada. Chauvin, de 45 años, fue condenado en abril por cargos de homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado por su papel en la muerte del hombre afroamericano.

El cargo de homicidio en tercer grado culpa a Chauvin de actuar con una “mente depravada”, y el cargo de homicidio involuntario dijo que su “negligencia culpable” causó la muerte de Floyd. Chauvin no tiene antecedentes penales, por lo que las pautas de sentencia de Minnesota recomiendan aproximadamente 12 años y medio de prisión por cada cargo de asesinato y aproximadamente cuatro años por el cargo de homicidio involuntario.

Sentencia a Derek Chauvin: más allá de lo que recomiendan las pautas

Los hallazgos le permiten al juez sentenciar a Chauvin más allá de lo que recomiendan las pautas. Durante aproximadamente tres semanas de testimonio en la corte, los fiscales de Minnesota dijeron repetidamente a los jurados que “creyeran lo que veían” y confiaran en el infame video de Floyd.

“Este caso es exactamente lo que pensó cuando lo vio por primera vez, cuando vio ese video. Es exactamente eso. Puede creer lo que ve”, dijo el fiscal Steve Schleicher en sus alegatos finales. “Esto no fue policía. Esto fue asesinato”. La defensa llamó a siete testigos, pero no al propio Chauvin, ya que invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no testificar.