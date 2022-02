En una era donde la gente simplemente asume que cualquiera que tenga unos senos grandes y no caídos ha tenido un levantamiento de senos o un aumento, parece que las operaciones de senos ya no son la gran cosa. De acuerdo con American Society of Plastic Surgeons, los levantamientos de senos son la cirugía plástica de más rápido crecimiento: “Alrededor del 89% (de 52,836 en el 2000, a 99,614 en el 2015)”, y el aumento de senos aún encabeza la lista de procedimientos: “279,143 procedimientos, bajó 2 por ciento del 2014, subió 31 por ciento del 2000)”.

Sin embargo, es importante recordar que cualquier cirugía, incluso la ambulatoria, es algo muy grande e involucra un elemento de riesgo. También estarás modificando tu cuerpo—un poco o mucho dependiendo de qué tan grande quieras llegar—en una forma que requerirá más cirugía el revertirla, así que vale la pena hacer tu investigación y estar segura de que sea algo que realmente, realmente quieres.

Los senos que pasan por cirugías

Y un levantamiento de senos no añade volumen, solamente levanta a las chicas, y habrá cicatrices. Muchas mujeres optan por un levantamiento e implantes, pero (¡gracias a Dios!) un look más natural y sutil ha remplazado a las bubis enormes de stripper de los 80s y 90s que desafiaban la gravedad. Así que, ¿cómo sabes si realmente necesitas una cirugía de senos? Primero, nadie necesita una cirugía de senos; la pregunta se trata más sobre qué tanto piensas que mejorará tu imagen corporal y qué tanto incrementará tu confianza.

Una de las cosas más importantes a considerar es que las cirugías de senos no son algo de una sola vez. Ellas requerirán de ajustes, ya que los implantes cambian y probablemente necesitarán ser remplazados después de 10 años, así que estate lista para comenzar a ahorrar para el mantenimiento de implantes. Cuanto más joven seas, más lo necesitarás.