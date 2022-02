De acuerdo con la National Breast Cancer Foundation : “El dolor de senos es cualquier molestia, sensibilidad, o dolor en los senos o en la región de la axila, y puede ocurrir por diversas razones”. Así que, ¿este dolor es algo por lo que deberías preocuparte? Bueno, depende de la causa del dolor (más de eso abajo), pero la NBCF continua diciendo: “Generalmente, el dolor de seno no es un signo de cáncer”. Puff. Si tus bultos femeninos no se están sintiendo muy sexys, puedes tomar un respiro de alivio justo ahora.

La incomodidad también es común en mujeres con tejido fibroquística de mama, más comúnmente conocido como lumpy breasts . No te preocupes, no se ven grumosos, solo: “Significa que tu tejido en los senos está grumoso y es propenso a la hinchazón”. Y desafortunadamente, hinchados usualmente significa molestia. Otra posible causa del dolor en los senos no tiene nada que ver con tus senos, sino con qué los vistes.

Un medicamento antiinflamatorio para el dolor que no requiera prescripción tal vez ayude a reducir el dolor y alivie los músculos y relaje tu tejido en el seno, para que así te sientas mejor. Toma la dosis recomendada, y si no funciona, intenta combinar esa medicación con el calor de unas almohadillas térmicas o un baño caliente para ayudar a que los músculos se relajen todavía más.

Disminuye la cafeína

Sabemos que las amantes de la cafeína no serán fanáticas de este tip, pero la realidad es que la cafeína puede causar, o exacerbar, el dolor de seno, especialmente en mujeres que tienen tejido fibroquístico (grumoso) en el seno. Alyssa Dweck, M.D., obstetra y ginecóloga y autora de V is for Vagina, dice: “La cafeína puede hacer a los senos más císticos y sensibles”, y aunque la cafeína tal vez no cause el dolor, disminuirla en tu dieta diaria podría ayudar a aliviar esa incomodidad.

Sé paciente y gentil con tu cuerpo

Por sobre todas las cosas, escucha a tu cuerpo, sé paciente y amable. Algunas veces el dolor es simplemente un signo de que necesitas relajarte y dejar que tu cuerpo tome un tiempo para recuperarse y relajarse. Si estás sufriendo de SPM, entonces sé paciente—este dolor normalmente se va en unos cuantos días o al final de tu periodo. Si ni uno de los tips para el control del dolor ayuda, si el tiempo no alivia el dolor, si notas cualquier otra síntoma alarmante (como un bulto, tu pezón gotea, etc.), entonces definitivamente ve a visitar al doctor para un chequeo completo de senos para asegurarte que no tienes una condición más grave.