La señora Rosa revela que se le ha subido la presión

¿Será por tanto pleito en la familia que la mamá de Jenni Rivera se sienta mal?

“Aquí estoy otra ves por que se me normalice la presión alta por tanta cosa” Señora Rosa presión. La polémica en la familia Rivera continúa, ya que los problemas entre ellos mismos siguen surgiendo, ahora fue la misma madre de la fallecida cantante Jenni Rivera, la señora Rosa, quien en las redes sociales, manifestó sentirse muy mal, sin mencionar las causas. Fue en su perfil de Instagram, donde Doña Rosa compartió una imagen, donde se le puede observar usando un atuendo llamativo color rojo, pero lo que preocupó a los internautas fue que la mamá de la Diva de la Banda, reveló que se la ha estado subiendo la presión, asegurando que es por tanta cosa que ha pasado. La mamá de Jenni Rivera revela que se le ha subido la presión Cabe mencionar que en las últimas semanas la familia Rivera se ha visto envuelta en distintos pleitos, comenzando por la disputa de la herencia de Jenni, en una de sus empresas, continuando con Lupillo y Juan, que a base de insultos ha protagonizado una pelea por sus sobrinos. Ahora después de todos estos problemas fue la señora Rosa quien utilizó las redes sociales, para informar a sus seguidores que se le subió la presión, además de recomendar a la doctora que la está atendiendo, ya que asegura que ella ha estado mejorando gracias a la trabajadora de la salud.

Señora Rosa presión: Mensaje de la señora Rosa “Saludos a todos, aquí estoy otra vez para que se me normalice la presión alta por tanta cosa. Este tratamiento toma tiempo, pero funciona muchas veces la doctora me pide exámenes cuando se da cuenta que un diagnóstico no es lo que se mira, yo me siento muy bien gracias a Dios y a ella”, dijo Doña Rosa. Además recomendó al personal médico que la está atendiendo, incluso ofreció el número de teléfono de la doctora, para que sus seguidores puedan contactarla: “Les recomiendo que la sigan me preguntan cuanta veces me inyectó la doctora cuando tenía cáncer, era cada 5 días”, agregó.

Señora Rosa presión: Culpan a sus hijos De inmediato los internautas reaccionaron a la publicación de la madre de la Diva de la Banda, en donde algunos culpan a sus hijos de que ella se sienta mal, ya que los problemas entre familia no paran, y al parecer continuaran, el post ha obtenido una gran cantidad de comentarios. “En eso deberían de pensar sus hijos, que no solo es el daño hacia los nietos, sino que a usted se la están llevando entre las patas con tanto lío”, “Dios la bendiga Dona Rosa, ojalá su familia ya deje de pelearse para que usted esté tranquila. Cuídese mucho”, comentaron algunos usuarios.

Señora Rosa presión: Preocupación en los internautas Los comentarios continuaron, en tono de preocupación por la salud de la señora Rosa: “Dios la bendiga doña Rosa y le dé su completa sanidad en el nombre de Jesús”, “Ya no se meta a las redes por tanta cosa que ponen! Cuídese”, mencionaron algunos seguidores que están al pendiente. “Cuídese! Olvide los problemas… algo que nosotras no podemos resolver, solo Dios”, “Gracias a dios que esté tranquila y en paz señora linda para que siga haciendo sus recetas dios la bendiga es una gran señora”, “Dios me la Bendiga Señora Rosa, a usted y toda la familia”.

Señora Rosa presión: Su más grande “tesoro” Anteriormente a través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 90 mil suscriptores, La gran señora dejó ver algunas tarjetas escritas que le dejó su hija “de puño y letra”, así como la colección de discos que grabó y le firmó. Este 2 de julio, es un día inolvidable para la señora Rosa. “Andaba buscando cosas de Jenni, tengo muchas revistas, tengo tarjetas, éstas, tengo muchas más que me escribía ella”, comentó la mamá de Jenni Rivera sin poder contener su llanto, al mismo tiempo que mostró una de estas tarjetas. “‘A mi madre querida de tu hija en el Día de las Madres’. Miren la letra de ella, era en 1982 y guardo las tarjetas, ahí yo las tengo, tengo muchas más, tengo cartas que me escribía, tengo cosas y ésta dice: ‘Mi mamá no sabe cuanto la quiero, aunque hay veces que me porto muy mal y usted me regaña. Hay veces que usted no me comprende o no me cree o hay veces que ni me escucha, pero así es cómo se gana uno el amor, sufriendo'”.

Señora Rosa presión: Jenni Rivera aceptaba que era muy difícil ser la primera hija de la señora Rosa De esta misma tarjeta, la señora Rosa compartió el mensaje que le dedicó su hija Jenni Rivera: “Mamá, es muy difícil ser la primera hija de una madre tan maravillosa como usted, por eso la quiero tanto y espero que Dios la bendiga para que usted tenga salud y amor siempre porque usted se lo merece”. Cada vez más conmovida, La gran señora mostró otra tarjeta, la cual no estaba segura si era por su cumpleaños o por otra celebración, sin embargo, no decía nada, aunque después notó que era por su cumpleaños y que se la dedicó en el 2005, año en que era mundialmente conocida.

Señora Rosa no duda en compartir su mayor “tesoro” “Madre linda, como siempre, ocupada y con poco tiempo, pero siempre la tengo en mi mente y en mis oraciones. La quiero tanto y mi mayor deseo es que usted sea feliz. Recuerde que ahora y siempre, aunque no tenga tiempo para decírselo, la quiero con todo el corazón. Que Dios me la cuide siempre”. La señora Rosa, al terminar de leer este mensaje, dijo que estas palabras ahora no se escuchan ni se ven y que ya Jenni Rivera no le escribe. En ese momento, muestra una foto de la época en que La Diva de la Banda era apenas una bebé de dos o tres meses de edad y otra de su graduación de High school, donde se graduó con honores y salió embarazada de Chiquis. Archivado como: Señora Rosa presión.

Fotos y más fotos de Jenni Rivera Así como mostró una foto en la que su hija aparece con Pedro Rivera y Pedro Rivera Jr. la señora Rosa compartió una imagen en la que Jenni Rivera está embarazada de Chiquis y estaba “muy gorda”. También recordó que le hicieron muchos baby showers. “En esta foto me estaba acordando de cuando ella se graduó estaba ahí parada con honores, ese traje era mío, ella no tenía para un traje, no tenía y le dije que se pusiera el mío. Ese traje lo había usado yo en la boda de Gustavo y si le quedaba y se miraba bonita”. Archivado como: Señora Rosa presión.

Jenni Rivera fue una “mujer muy estudiosa” Lo que tal vez muy pocos sabían, y que la señora Rosa se encargó de confirmar, es que Jenni Rivera fue una mujer “muy estudiosa”, además de muy inquieta y que llegó hasta donde quiso llegar. La gran señora no podía dejar de llorar al recordar a su hija. “Andaba buscando más fotos, tengo muchas, pero no las encontré. Acá estábamos en la boda de María y Lupillo, cuando se casó por primera vez. Estaba acordándome cuando grabó ella ‘Las joyas prestadas’ , que viendo siendo ésta”, dijo la mamá de Jenni Rivera al mismo tiempo que muestra un disco compacto. Archivado como: Señora Rosa presión.