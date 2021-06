Nuevo escándalo en la Familia Rivera

Sobrino de la señora Rosa asegura que su mamá abusó de una niña y sospechan que se trata de Chiquis

No pasó mucho tiempo para que la tía Pita saliera a defenderse Por si faltaba algo más. Luego de varios días de conflictos en la Familia Rivera, ahora un sobrino de la señora Rosa asegura que su mamá abusó de una niña y sospechan que se trata de Chiquis. De inmediato, la tía Pita salió a defenderse de estas acusaciones. A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se compartió una entrevista en la que Sebastián, hijo de Pita Saavedra y sobrino de la señora Rosa, aseguró que su mamá abusó de una niña a los 11 años y de inmediato se especuló con la posibilidad que se tratara de Chiquis, quien en su libro publicó que había sido abusada por una mujer. Fuertes declaraciones del sobrino de la señora Rosa “Hizo un video en abril que estaba hablando con una mujer de abuso infantil y eso ya no puedo callarlo, ya no puedo porque a una niña de 11 años mi mamá la abusó”, confesó Sebastián ante la sorpresa del entrevistador, quien le preguntó si esto era cierto. “Yo no estaba ahí porque todavía no nacía, pero alguien muy cercano a mí me dijo a los 16 años y a esa edad fui con mi mamá y le dije todas esas cosas y por eso mi mamá me mandó a la calle“, confesó el joven (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sebastián, sobrino de la señora Rosa, no se queda callado En esta misma entrevista, el sobrino de la señora Rosa compartió que su mamá y su pareja de ese entonces lo echaron a la calle luego de que la confrontara por haber cometido abuso a una niña de 11 años, pero aún faltaría más por contar. “Cuando mi mamá tenía 28 años, ella tenía una novia que tenía 15 años. Yo no sabía cuántos años tenía su novia en ese tiempo porque yo tenía como un año. Estuvieron juntas por 8 años, y en ese tiempo, vi muchas cosas feas”, expresó Sebastián.

Sospechan que la niña que sufrió este abuso fue Chiquis Rivera Y cuando nadie lo esperaba, una persona que estaba al tanto de esta entrevista comentó que Chiquis Rivera había dicho en su momento que una tía la abusó, a lo que el entrevistador le preguntó al sobrino de la señora Rosa si esto era una posibilidad. “No lo dudaría, porque mi hermana tenía amigas, y hace unos cuantos meses que una amiga le dijo a mi hermana que mi mamá le hizo un baile erótico y era su primer baile erótico y que también hizo algo con la hermana de esa niña también”.

Sebastián, sobrino de la señora Rosa, revela cómo es en realidad su mamá Por último, Sebastián no quiso desaprovechar la ocasión para revelar cómo es en realidad su mamá, conocida como la tía Pita y quien se ha visto envuelta en dimes y diretes con su hermana, la señora Rosa, y con otros integrantes de la familia Rivera: “Nunca ha sido una buena madre, aunque en un tiempo, no fue buena, pero sí era una ‘madre’. Yo no he tenido madre desde los 16 años, y en estos 8 años que no he hablado con ella, nunca me ha mandado mensajes ni me ha pedido perdón. No estuvo cuando tuve mi primer carro, no estuvo en mi graduación, no ha estado para nada”, concluyó el joven.

“Cuando piensas que ya escuchaste lo peor de los Rivera” No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de que Sebastián, sobrino de la señora Rosa, asegurara que su mamá, la tía Pita, abusó de una niña de la que se sospecha puede tratarse de Chiquis Rivera. “Cuando piensas que ya escuchaste lo peor de los Rivera”, “¿Qué onda con esa familia?”, “Lo mismo pensé yo, que fue ella quien abusó de Chiquis, porque también dijo el muchacho que la tía Pita hacía drogas”, “Pobrecita de Chiquis”, “Eso es un monstruo”, “Wow, qué feo”.

La tía Pita sale a defenderse de las acusaciones de su hijo Sebastián En esta misma cuenta de Instagram, se presentó el fragmento de un video donde la tía Pita, hermana de la señora Rosa, subió a sus redes sociales donde se defiende de las acusaciones que le hizo su hijo sobre que abusó de una niña y que podría tratarse de Chiquis Rivera. “Nunca de los nuncas pasaría nada de lo que dicen que ha pasado. Ahora, otra cosa, yo nunca le he pedido nada a Chiquis, nunca, entonces esta vez si, sé que este video va a verlo Chiquis o va a llegar a los oídos de Chiquis: ‘Te pido, te imploro, que salgas a defenderme'” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La tía Pita luce desesperada La tía Pita, hermana de la señora Rosa, se dirigió nuevamente a Chiquis Rivera para comentarle “que están diciendo”, sin referirse que se trata de su propio hijo quien dijo esto, que ella es la mujer que la abusó cuando estaba chiquita. “Te pido de todo corazón, por ese amor que nos tenemos, porque sé que tú me quieres también, y yo siempre te he defendido y todo eso, no por eso me tienes qué defender, si no que salgas y hables con la verdad, quién fue esa mujer, pero si no lo quieres decir, perfecto, pero di que tu tía Pita no fue”.

“Me están atacando”, dice la hermana de la señora Rosa Ahora sí, la tía Pita dijo que una de las personas que revelaron que supuestamente había abusado de una niña, de la que se sospecha fue Chiquis Rivera, fue su hijo Sebastián, y que varias personas la han estado atacando: “Me dolió en el fondo de mi alma y prometí no llorar y aquí está mi esposa y yo le prometí que no voy a llorar”. “Me dolió mucho, como les digo, y he llorado infinidad. Me tuve que venir del trabajo, no podía. Si trató de dañarme (refiriéndose a su hijo Sebastián), de lastimarme de esa manera, si lo logró”, reveló en este fragmento de video la hermana de la señora Rosa.

Reacciones de los usuarios De inmediato, seguidores de esta cuenta de Instagram hicieron sus comentarios: “Si no defendió a su marido de tanta basura que le tiraron y le siguen tirando, ni a su tío Juan de lo que pasó en su boda, ¿usted cree que la va a defender? Espere sentada, porque Chiquis, si no son sus hermanos, no defiende a nadie”. “Qué interesante, tiene esposa la señora, ¿o escuché mal?”, “Pero ya se había dicho que la violadora de Chiquis fue Rosie”, “Pues se va a quedar esperando porque esa no sale a desmentir nada o a defender a nadie que no sean sus niñitos que no rompen ningún vaso”.