“Esta (Giselle) no gasta, esta es muy ahorrativa y es lo que Lupe necesita, una mujer que le cuide, una mujer que le ahorre porque pues el dinero se va y el dinero no vuelve. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da y esta muchacha es muy buena, muy trabajadora”, dijo la señora Rosa sobre la novia de Lupillo Rivera.

La mamá de Jenni Rivera, conocida también como La gran señora, no esperó mucho tiempo para decir que la mujer de su hijo es muy linda persona y muy trabajadora y que eso es precisamente es lo que más le admira, además de que es muy ahorrativa.

Eso no sería todo, ya que La gran señora también revelaría algunos secretos sobre su hija menor, Rosie Rivera, quien ha sido duramente criticada en las últimas semanas por supuestamente hacer un mal manejo de Jenni Rivera Enterprises.

Y a la pregunta de que si piensa que Giselle Soto es la mujer definitiva para su hijo Lupillo Rivera, la señora Rosa respondió que no sabía, pero que hasta suspiraba porque así lo fuera: “Ay, mi hijo, ojalá que si Lupe sienta cabeza porque pues ella está muy joven y también se necesita mucha comprensión, mucho amor, cuando están con una mujer más joven”.

“Fue otro, es el papá de Kassandra (Kassey Rivera), ella tuvo ese novio y salió embarazada y no quiso casarse, pero ella nunca le negó a su hija, chiquitita se la llevaba, de dos meses, se la llevaba para que la cuidara, y gracias a eso Kassandra quiere mucho a su papá y él la quiere mucho a ella”.

Después de contar este capítulo de su familia, la señora Rosa dudó si en realidad el papá de Kassandra fue el primer novio de Rosie, ya que reveló que su hija “fue una persona muy callada” y no le decía sobre sus novios o con quién andaba.

“Pero gracias a Dios me salvó a tiempo para ese tiempo malo que venía y yo tener la paciencia para poder entender y perdonar, y me dicen que cómo se podía perdonar algo así, y yo decía que Dios se encargue de él y a fin de cuentas se encargó”.

En tono serio, y dejando de lado el tema de la novia de su hijo Lupillo Rivera, La gran señora comentó que en su momento no se enteró del abuso que sufrió su hija Rosie Rivera de parte de Trino Marín, quien fuera esposo de Jenni Rivera.

“Mis hijos si, ellos si hubieran querido, pero Pedro les dijo que ese no era el camino y que había que seguir y dárselo a las autoridades y que ellos se encargaran”, comentó la mamá de Jenni Rivera, a quien se le preguntó que qué cree que pase cuando Trino Marín salga de la cárcel.

De inmediato, La gran señora dijo que su entonces esposo Pedro Rivera no pensó en “matar” a Trino Marín por lo que le había hecho a Rosie Rivera, sin contar también que abusó de Chiquis y Jacqie Rivera, aunque sus hijos si pensaron en hacer algo al respecto.

Aunque tal vez pasen muchos años para que Trino Marín salga de prisión, la señora Rosa no mostró preocupación alguna cuando este día llegue, ya que aseguró que él ya encontró al Señor: “Encontró la salvación y creo predicaba en la cárcel y pues a lo mejor sale ya calmado, no va a salir igual”.

“Cuando abusan de un niño, hay qué creerles lo que dicen”: Señora Rosa

Por último, la señora Rosa se expresó de la siguiente manera: “Cuando abusan de un niño, hay que creerles lo que dicen, porque un niño no te va a mentir, un niño te dice la verdad todo el tiempo, pero lo malo es que no hablan, lo malo es que no dicen”.

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaron a esta publicación en la que La gran señora confesó varios secretos, desde lo que piensa de Giselle Soto, novia de su hijo Lupillo Rivera, hasta el abuso que sufrió su hija Rosie Rivera de parte de Trino Marín.