Asegura que un señor se quiere casar con ella Señora Rosa se casa Pedro Rivera. Luego de haber anunciado su separación hace ya varios años, cuando aún vivía Jenni Rivera, sus padres la señora Rosa y Don Pedro Rivera han aparecido últimamente muy juntos en los video de la madre de la Diva de la Banda en las redes sociales. Muchos se ilusionan por una posible reconciliación pero una confesión acabaría con todo esto. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la señora Rosa comparte un video de su tradicional cocina donde enseña a los internautas a realizar deliciosos platillos. En las últimas grabaciones ha aparecido Don Pedro Rivera junto a ella, donde se podía creer que podría haber una reconciliación. La señora Rosa hace inesperada confesión Cabe recordar que los padres de Jenni Rivera se divorciaron luego de que "La gran señora" descubriera que su entonces marido le había sido infiel con otra mujer, con quien tuvo un hijo, aunque, de unas semanas a la fecha, se les ha visto muy juntos. ¿Será a caso que quieren reavivar la llama del amor? En sus publicaciones la madre de la cantante fallecida Jenni Rivera ha lanzado distintas indirectas sobre Don Pedro donde hace referencia a una burla. Muchos se cuestionan si lo hace por odio o solo es parte del show, lo que sí es que el padre de la Diva de la Banda le ha dado alegría a los videos de Doña Rosa.

Señora Rosa se casa Pedro Rivera: ¿Se casa la madre de Jenni Rivera? En uno de sus últimos videos de cocina donde muestra como hacer platillos para la familia, la señora Rosa, madre de Jenni hace inesperada confesión justo en la cara de Don Pedro. Resulta que menciona que un señor, no mencionó el nombre o quien es, se quiere casar con ella. Pocos esperaban estas palabras de la señora, incluso Pedro Rivera quien se encontraba en el momento justo cuando reveló su secreto: “Hay un señor que quiere casar conmigo, pero yo no quiero”, fueron las palabras de la señora Rosa ante la mirada de asombro de su exesposo.

Señora Rosa se casa Pedro Rivera: La respuesta de Don Pedro Rivera Luego de haber dicho que hay un sujeto que quiere comprometerse con la señora Rosa, la invitada a su video en esa ocasión le pregunto el porqué la mamá de Jenni no quería casarse con el señor. Inmediatamente Don Pedro en tono de broma respondió lo siguiente: “Me esta esperando a mí”. La respuesta del papá de “La gran señora”, provoco la burla de la señora Rosa, la cual comenzó a reír a carcajadas, incluso Don Pedro también empezó a reírse después de decir que ella lo estaba esperando a él para comprometerse nuevamente. Pero todo parece ser una broma para animar el ambiente.

Señora Rosa se casa Pedro Rivera: “Me gustaría verlos juntos de nuevo” Los seguidores comenzaron a dejar sus opiniones al respecto sobre estas palabras de ambas celebridades, donde hablaron del matrimonio. Muchos apoyaron a Doña Rosa y otros piensan que si deberían de regresar: “Me encantan los dos me hacer reír los amos Riveras”, dijo un usuario. “Me encanto su carcajada, esa pulga ya no brinca en su petate verdad, doña Rosa”, “Se que Doña Rosa y Don Pedro tienen sus vidas aparte pero… juntos son bellos! Me fascinan cuando cuentan sus historias del pasado, como la mira el a veces y ella se sonroja! Y no me critiquen pero como me gustaría verlos juntos de nuevo!”, fueron algunos comentarios.

Señora Rosa se casa Pedro Rivera: “La esperanza es lo último que muere” “Doña rosa usted me hace mi día dígale que mejor sola que mal acompañada”, “La carcajada lo dijo todo”, “De eso pide su limosna Don Pedro, pero no se le va a hacer”, “dígale Doña Rosa, para atrás ni para coger impulso”, “muy buen chiste..no te cases Rosa…vives feliz soltera”. “Ay doña rosa ya me contagio con esa Risa”, “Sueña don Pedro. La esperanza es lo último que muere”, “dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, como los gozo cuando están juntos”, “Se pasa su ex. Usted tan guapa, merece lo mejor”, “Donde amor hubo cenizas quedan”, continuaron los mensajes. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)

Señora Rosa se casa Pedro Rivera: ¿Habrá reconciliación? ¿Será que volverán pronto? La señora Rosa dice que don Pedro Rivera no tiene quien le caliente las tortillas en un video de unos cuantos segundos que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde tiene 120 mil suscriptores. En primer lugar, se puede ver a don Pedro Rivera preguntar: “¿Con qué se come esto, Rosa Amelia?”, a lo que su exesposa no dudó en responderle: “Con tortillas, pero no las puse, por mientras te la comes pura”. La reacción del productor musical no se hizo esperar. “Bueno, ¿Qué no tienes mujer que te caliente… tortillas?”, preguntó ahora la señora Rosa ante la sorpresa de don Pedro, a quien le hizo la misma pregunta. Ahora, el también cantante pidió que le sirvieran “chilito”. Se nota que existe entre ambos una muy buena relación.

Le demuestran su apoyo No pasó mucho tiempo para que seguidores de la mamá de Jenni Rivera reaccionaran a este video, que a la fecha tiene más de 20 mil vistas a poco más de un día de su publicación: "Se nota que añora los buenos tiempos con usted, señora Rosa, se ve en su cara, jajaja, si anda quedando bien el Don". Por su parte, otra persona no dudó en comentar lo siguiente: "Yo creo que le tocó una mujer muy floja que no le calienta ni las tortillas mucho menos le hace de comer!!!, pero la quería joven. ¿no?", mientras que alguien más dijo: "Me encantan. Gracias, Doña Rosa, por enseñarme que sí se puede perdonar".

"Jenni sería tan feliz" Aunque se supo que, luego de que se descubriera la infidelidad de don Pedro Rivera, Jenni le mostró su apoyo a su madre e incluso le sugirió que se divorciara de él, una seguidora se expresó así al ver este video: "Ojalá un día, don Pedro, después de todo, logren estar juntos. Jenni sería tan feliz y nos darían a todos una gran alegría y enseñanza de vida". "Les recuerdo que no fue don Pedro quien dejó a doña Rosa, si no al revés, la doña ya estaba harta del señor. Se ve que era mujeriego, mandón y codo", "Este señor siempre va a comer con su exesposa. Se ve que extraña la rica comida y familia. Cometió un error en dejarla. La nueva esposa se ve muy tonta. No tiene nada de nada", se puede leer en más comentarios.

"Qué bonito que puedan convivir" "Me hacen reír con sus conversaciones", "La amo, señora, es maravillosa, Dios me la bendiga siempre", "Como me divierten, qué bonito que puedan convivir", fueron los mensajes que escribieron más seguidores de la señora Rosa Rivera. Por su parte, alguien se le 'fue con todo' a don Pedro Rivera: "Yo hasta el plato de caldo hirviendo le hubiera aventado a ese viejo sinvergüenza", mientras que alguien más preguntó: "¿Y qué quiere, que lo trate como rey después de lo que le hizo? Yo ni siquiera le hablaría".