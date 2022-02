“¿Cómo vas a saber? Ponte a grabar con una cámara toda la noche con todo lo que hagas y vas a ver que si hablas. Claro que te oía y te contestaba, te preguntaba: ‘¿qué pasó, quién?’ y ya me decías el nombre de las viejas. Te decía que yo no soy esa. Cuídate, no soy la única que te ha de haber cachado en la maroma”, dijo la mamá de Jenni Rivera.

“Le doy gracias a Dios por estos 19 años que me la he pasado de maravilla. Me enfermé de cáncer, no le tuve miedo, ni tuve miedo que me iba a morir, solo le pedí a Dios salud. Se me fue mi hija (refiriéndose a Jenni Rivera), se me fue mi mamá y Dios me ha ayudado a sobrellevar todo eso”, expresó la Señora Rosa.

“No ha faltado un tonto que quiera caer”, dice la Señora Rosa

A raíz de este recuerdo, la Señora Rosa siguió ‘abriendo’ su corazón: “Ni me he casado para que me mantengan, ya me hubiera casado para que me mantengan, pero no, no ha faltado, no ha faltado un tonto que quiera caer, pero no”. En ese momento, don Pedro Rivera la interrumpió para decir que ese alguien querría su dinero, pero ella dejó en claro que no tiene tal dinero.

“Esta casa ya no es mía, entonces, Dios ha sido bueno y soy feliz, pero dirán ustedes que no tengo marido. Miren, este señor (refiriéndose a don Pedro) a mí nunca me enseñó a manejar porque creyó que yo iba a andar en la calle, pero de todos modos ando, no falta quien me dé ride para ir a comer o ir a cenar o a pasear”.