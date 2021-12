La Señora Rosa ofrece reveladora entrevista

A casi nueve años de la muerte de la Diva de la Banda, la mamá de Jenni Rivera rompe el silencio sobre pleitos en su familia

“Tristeza por Jenni. jamás pensó dejar estos problemas”, expresó una usuaria Tras salir de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, la cantante Jenni Rivera lamentablemente perdió la vida en un trágico accidente aéreo, y ahora, a casi nueve años de su muerte, su mamá, la Señora Rosa, ofrece reveladora entrevista y rompe el silencio sobre pleitos en su familia. Fue en la emisión del pasado lunes del programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante y que está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, que La gran señora abrió su corazón y no se guardó nada ante los cuestionamientos de los periodistas. Dicen que Jenni Rivera no hubiera querido dejar estos problemas en su familia Luego de agradecer a los conductores por acompañarla en estos momentos, los cuales no son nada felices para ella, la señora Rosa comentó que siguen recordando a Jenni Rivera: “Ya viene el mes más pesado para mí, pero Dios me ha dado muchas fuerzas y mucha salud para aguantar porque lo más doloroso es que se te vaya un hijo”. A continuación, comentó que fue muy doloroso para ella perder a Jenni de esa manera y en un momento por demás trágico: “Para todos, para mí, para mis hijos, para mis nietos, para su padre, para todos fue un momento muy difícil y sigue siéndolo todavía”, expresó la señora Rosa.

La señora Rosa ‘habla’ con Jenni Rivera Y en lo que nadie hubiera esperado, la señora Rosa compartió lo que le dice a su hija Jenni Rivera cuando ‘habla’ con ella a solas: “Pues le digo que la extraño mucho, que cómo quisiera abrazarla nada más, porque abrazas a todos tus hijos pero sientes que alguien te hace falta, sientes que alguien te hace falta en tu corazón”. Sin poder contener las lágrimas, la mamá de la Diva de la Banda confesó que está esperando a que llegue el día en que se vaya con ella: “Ahora que estuve tan enferma del Covid, la soñaba en un edificio grande, la soñaba comiendo, que estábamos compartiendo y es duro porque despiertas y ves que ya no es la misma y que no es cierto lo que estás soñando”.

“Me apoyaba en todo”, dice la señora Rosa de Jenni Rivera Ya más tranquila, la señora Rosa compartió que Jenni Rivera siempre la apoyó en todo, pues la cantante la quería ver feliz: “Cuando yo le dije que me iba a divorciar, me dijo: ‘sea feliz, porque yo la quiero hacer feliz’. Me divorcié yo el 5 de abril del 2012 y ella se me va en el último mes. Murió feliz”. A la pregunta de que sí ella creía que la cantante se fue con el corazón roto y que ahora tenga paz, la señora Rosa respondió que sí, pues cuando Dios te lleva con él no te lleva a sufrir, sino que te lleva a la paz. Aún faltaría más temaas por tratar, como el hecho de que defendió a su nieta Chiquis Rivera de los señalamientos que tuvo algo qué ver con Esteban Loaiza, exesposo de la Diva de la Banda.

“Chiquis tenía problemas con su madre” “Todo el tiempo la defendí desde que Chiquis era una adolescente que tenía problemas con su madre y yo le decía que la iba a admitir en mi casa porque es mi nieta, porque es mi hija, y así lo hice todo el tiempo estuve con ella, pero así es, es el amor de nietos y ella era una hija para mí, no nieta, es una hija para mí”. A punto de terminar con esta entrevista, la señora Rosa compartió que recientemente estuvo buscando algunas fotografías y encontró una en particular que le llamó la atención en la que Jenni aparece en la boda de su hijo mayor, Pedro Rivera Jr: “Ese día ella estaba muy triste porque el marido (Trino Marín) no la acompañó y me dijo que así era él, que cuando más lo necesitaba, nunca estaba con ella”.

La señora Rosa no cree poder arreglar el pleito que existe entre algunos integrantes de su familia Por último, se le preguntó a la señora Rosa si ella, como la matriarca de la familia Rivera, no podía arreglar el pleito que existe entre algunos integrantes de su familia: “Para mí sería fácil, pero en todas las familias existe… unos tienen un genio y otros tienen otro. Ahí donde ven a Juan, con todo su tamaño, así tiene su corazón de grande”. “Este se enoja contigo y luego luego está como si no hubiera hecho nada. Le dije que ya no hablara de Lupillo y me dijo que estaba bien, entonces, no todos son iguales, son diferentes los dedos de las manos, pues para mí sería fácil, pero qué genio tienen y luego me lo echan a mí”, finalizó.

“Esta familia no se conocía hasta que murió Jenni” Usuarios no desaprovecharon la oportunidad para expresar sus puntos de vista luego de ver este video: “Esta familia no se conocía hasta que murió Jenni, solamente conocíamos a Lupillo y a Jenni, pero ahora se dieron a conocer a todos, diferente a la familia de Selena”. “Entrevisten a los hijos, a ellos se les fue su madre, eso es mas dificil, la señora tiene a sus hijos y hasta su ex”, “Casi 9 años ya, descanse en paz Jenni”, “Ánimo doña Rosa”, Tristeza por Jenni, jamás pensó dejar estos problemas , máxime por dinero”, “Con respeto, Jenni se miraba muy triste desde que Chiquis la traicionó con Esteban, ella ya no fue feliz, siempre se le miraba su tristeza en su cara” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Se filtran imágenes de la visita de la señora Rosa y Rosie a la tumba de Jenni Rivera Por medio de su canal de YouTube, Rosie Rivera mostró un video, que a la fecha tiene más de 6 mil vistas, donde se puede observar en primer lugar la lápida de Jenni Rivera con la leyenda “Momma’s garden”, así como el Salmo 61.2, el cual dice: “Llévame a la roca que es más alta que yo”. Jacqie Rivera diseñó este espacio. “Si acaso esto ayuda a unas personas. El proceso es muy duro y duele tanto, tanto, que no quiero juzgar a alguien si esto les apoya a sanar. Perder a un ser querido es algo tan difícil que yo no quiero ser la persona que le diga a un familiar si está bien o está mal de la forma en que ellos sanan”, expresó Rosie.

El lugar donde descansa Jenni Rivera luce espectacular Por obvias razones, estos momentos son muy difíciles para la señora Rosa, a quien se le puede ver de espaldas mientras coloca unas flores en la tumba de Jenni Rivera. La madre de la cantante suele visitar con frecuencia este lugar y se encarga que luzca espectacular. “Gracias a todos los que le trajeron flores, mi mamá las está limpiando, las está cuidando y luego las pone acá (señalando el lugar donde las pondría) en las plantas”, expresó Rosie, quien notó que ‘un enamorado’ le llevó rosas a su hermana, quien es recordada con mucho cariño por sus admiradores.

Las mariposas no podían faltar en la tumba Un detalle que llama la atención en la lápida de Jenni Rivera es que tiene seis mariposas, lo cual significa que es la familia compuesta por la cantante y sus 5 hijos: Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny. También, un admirador dejó una mariposa en este lugar. “Una seguidora me dijo que no celebra este día (refiriéndose al Día de Muertos), yo tampoco, pero si acaso esto ayuda a unas personas. El proceso es muy duro y duele tanto, tanto, que no quiero juzgar a alguien si esto les apoya a sanar. Perder a un ser querido es algo tan difícil que yo no quiero ser la persona que le diga a un familiar si está bien o está mal de la forma en que ellos sanan”.

La señora Rosa tampoco celebra el Día de Muertos Rosie Rivera reveló que su madre, la señora Rosa, tampoco celebra el Día de Muertos, pero acudió al panteón para agradecerle a los fans de Jenni Rivera por dejarle flores: “Uno está agradecido de que piensan en su hija, en su hermana, eso es para mí. Yo vengo en agradecimiento”. La empresaria insistió en la idea de no juzgar si esto que hacen (acudir en Día de Muertos) es algo que está bien o está mal: “Para mí es agradecer a la humanidad por amar a mi hermana y apoyar a otras personas que están sufriendo”. En ese momento, Rosie enfocó a las personas que se dieron cita en gran número al panteón donde descansa La Diva de la Banda.