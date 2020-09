La señora Rosa Rivera hace lo inesperado

La mamá de Jenni Rivera reparte dólares y le llueven críticas

“Ay, doña Rosa, no sea fanfarrona”, expresaron usuarios

¿Una buena causa? La señora Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera, reparte dólares y le llueven críticas de parte de sus seguidores de redes sociales.

A punto de llegar a las 30 mil reproducciones, esta publicación está disponible en la cuenta de Instagram de la señora Rosa Rivera con el título de “Lucina”.

Con todo y cubrebocas, se puede observar a la mamá de Jenni Rivera repartiendo dólares a varias personas en plena pandemia por el coronavirus.

“Este me lo dio Pony para ti, y esto para que te vayas en taxi, y este me lo dieron para Lucina, me lo dio Pony”, expresó la señora Rosa Rivera mientras reparte algunos dólares a una mujer con un pequeño en brazos, quien así respondió:

“Gracias, y que Dios les bendiga y les multiplique porque es una gran ayuda tanto para mi tía como para la señora, como para mí, como para el niño también y se les agradece y que Dios se los multiplique al ciento por uno, muchas gracias”.

Por su parte, la mamá de Jenni Rivera le dijo a otra persona a la que le había dado algunos dólares: “Gracias a usted que la cuida, que le da de comer y todo eso”.

Por último, la señora convivió con estas personas antes de despedirse, sin quitarse el cubrebocas en ningún momento.

No pasó mucho tiempo para que los usuarios de redes sociales criticaran estas acciones de la mamá de Jenni Rivera, ya que creían que no era necesario haber grabado, y compartido, estos momentos en video. En la siguiente página, descubrirás todas las críticas que recibió.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ