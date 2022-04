La Señora Rosa comparte inesperado video

La mamá de Jenni Rivera por fin revela la verdad del pleito que tiene con sus hermanos

En especial, se va contra una de ellas, la cual monetiza criticando y diciendo mentiras sobre La gran señora y su hija Rosie ¡Hasta en las mejores familias! En una de sus publicaciones más recientes en su canal oficial de YouTube, donde tiene 183 mil suscriptores, la Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, por fin revela la verdad del pleito que tiene con sus hermanos desde hace varios años y que ha estado en boca de muchas personas. En la descripción de este video, con más de 25 mil vistas a la fecha, se comparte que La gran señora tiene 10 hermanos, “y como en todas las familias”, hay algunos conflictos, aunque en esta ocasión, se fue con todo contra una de ellas, la cual monetiza criticando y diciendo mentiras sobre La gran señora y su hija Rosie. La Señora Rosa cuenta “el fondo de los problemas entre sus hermanos y ella” Acompañada de su hermano Francisco Saavedra, la Señora Rosa comenzó este video diciendo, luego de bromear un poco con él, que ellos son los hermanos unidos, además de mencionar que hay “una mujer” en las redes sociales que solo tiene 3 hermanos, pero en realidad son 11 en total. “Fuimos 11, uno falleció y quedamos 10. De esos 10, estamos unidos varios, nada más ella es la desunida, es la que habla mucho en las redes, habla mucho de nosotros, pero ¿para qué darle más importancia a algo que no tiene importancia?”, expresó la mamá de Jenni Rivera.

“Es la forma en que ella monetiza” Sin que hasta ese momento haya dicho el nombre de la hermana con la que tanto ella como su hermano Francisco están distanciados, la Señora Rosa aseguró que así es la forma en que esta persona monetiza, al hablar de los integrantes de la Familia Rivera, además de que se considera una ‘santa’. “Según dijo que ella era la más humilde de todos, ella y Manuel. Son los hermanos más chicos y son los hermanos que salieron más terribles, mi mamá los crió muy ‘chipilones’, y eso los dañó porque a nosotros nos fregaba mi mamá y mi papá también. Nosotros salimos más derechos, no nos fuimos por esas curvas así”.

La Señora Rosa dice que ellos viven una vida tranquila Sin perder la calma, a pesar de lo incómodo de este tema, la Señora Rosa aseguró que, a diferencia de su hermana, ellos son más felices y viven una vida tranquila: “Ellos (refiriéndose a su hermano Francisco) viven en Hermosillo (Sonora, en México), en el Cerro de la Campana. Ya mi mamá no está, pero su recuerdo, su espíritu, ahí está”. “Somos criticados por esta mujer que no tiene amor, sino que tiene puro odio en su corazón y nosotros no vivimos de odio, nosotros no vivimos un pasado, nosotros vivimos un presente, así que todos felices, todos unidos y no peleamos ¿por qué qué caso tiene estar peleados? Un día de estos nos vamos unos o se van otros”.

El hermano de la Señora Rosa también se animó a hablar Después de casi diez minutos, Francisco Saavedra se animó a contar una anécdota que confirma la mala relación que existe con su hermana (de la que siguen sin revelar su identidad) desde antes de que falleciera la madre de ellos: “Hace ocho años, más o menos, que estamos descansando de ella debido a un problema que se suscitó antes de la muerte de mi madre”. “A ella no le pareció que se lo dijera, porque ella fue la que sacó el asunto del robo de unas joyas y yo le dije que era culpable y no le pareció, entonces, su pareja también ‘brincó’ y yo las agarré y las corrí de la casa, y cuando las corrí, se fueron y me demandaron por intento de homicidio y por lesiones y que yo era un narcotraficante y que tenía la casa llena de costales de mariguana”, expresó el hermano de la Señora Rosa.

Tiene 8 años sin pararse por Hermosillo A punto de terminar con este video, el hermano de la Señora Rosa, con sarcasmo incluido, dijo que le da mucha alegría que su hermana tiene ocho años “sin pararse” por Hermosillo, Sonora, ni mucho menos por la casa de la mamá de ellos: “No debe, pero yo sí quería que se presentara para arreglar ese asunto”. “Y hay mucha gente, seguidores de ella, los que le creen y los que no le creen, pero ella es una mujer muy mala, de malos sentimientos, ella y el otro hermano, porque el detonante fue el robo de las joyas de mi madre, que ella fue la que las sacó y a ella no le gustó que le dijera que había sido la culpable. A causa de eso se murió mi mamá”.

“Nuestro corazón está tranquilo”, dice la Señora Rosa La Señora Rosa tomó nuevamente la palabra para decir que tanto ella como su hermano Francisco tienen el corazón tranquilo: “Ella es esa mujer que tanto habla de nosotros, ella es Pita Saavedra, María Saavedra, Mary Pita Saavedra, como se quiera llamar”, dijo, en el momento en que su hermano comentó que quería darle un consejo a las personas que creen en las palabras de Pita, así como en los que no: “Es la persona más falsa que hay en el mundo, no sé de qué manera los convence, porque en su modo de hablar, se le notan las mentiras, se le nota todo, la maldad que tiene y ojalá y cambiara por ella porque no tiene otra cosa más que sus seguidores que le creen y sus perros y sus gatos”, finalizó (Archivado como: La Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, revela la verdad del pleito que tiene con sus hermanos).

“Qué pena que entre hermanos exista tanto odio” Al finalizar este video, los usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para compartir sus puntos de vista: “Qué pena que entre hermanos exista tanto odio”, “Qué triste ha de ser que haya esas diferencias entre hermanos”, “Nunca dejarán de ser hermanos y busquen la paz, no echen mas leña al fuego”, “Traten de unirse, no hay como estar en familia”. “Platiquen de sus buenas experiencias, ríanse, disfruten estar juntos, no hablen mal de los demás, porque aunque si sean malas personas, ustedes están hablando y a la vez accionando de manera negativa, ¿o que dirá Doña Rosa cuando Juan habla mal de Lupillo?”, comentó otra persona (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).