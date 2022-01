Señora Rosa revela lo que pocos sabían de Jenni Rivera

A más de nueve años de su trágica muerte, salen a la luz más secretos de Jenni Rivera

Su mamá, la Señora Rosa, revela lo que pocos sabían de la cantante

“Se extraña mucho a la diva”, expresan usuarios

Tal parece que los problemas entre los integrantes de la familia Rivera poco a poco están quedando atrás, y ahora, en un nuevo video publicado en su canal oficial de YouTube, la Señora Rosa revela lo que pocos sabían de su hija, Jenni Rivera, a más de nueve años de su trágica muerte.

“Una mujer echada para adelante siempre logra lo que quiere en la vida, como el caso de Jenni Rivera”, comentó la también llamada “gran señora”, quien de inmediato recibe muestras de cariño de parte de sus seguidores, los cuales le agradecen por seguir compartiendo anécdotas de La Diva de la Banda.

Jenni Rivera siempre fue una mujer con mucha determinación, a decir de la Señora Rosa

Mientras preparaba un rico platillo, la Señora Rosa recordó que cuando Jenni Rivera iba de visita a su casa le gustaba escuchar una estación de radio en inglés: “Uno llora por los hijos, por lo que quiere, precisamente, y mi hija sufriendo (cuando se casó por primera vez con Trino Marín), venía todos los días”.

“Me decía: ‘mamá, Trino no me deja ir a la escuela’ y yo le preguntaba que por qué le había creído que la iba a dejar ir”, dijo la mamá de Jenni Rivera. Por su parte, la cantante se recriminaba por haberle creído a su entonces esposo, quien de manera radical cambió su opinión y no dejó que terminara sus estudios.