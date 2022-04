“Pedro no ha hecho dinero de los artistas”: Señora Rosa

En este mismo tema, la madre de Jenni Rivera quiso dejar en claro que su exesposo no ha hecho dinero de los artistas, incluso de La Diva de la Banda, al contrario, ha invertido y arriesgado en ellos: “Yo me enojaba con él porque le metía a muchas mujeres: ‘esa mujer no te va a dar nada’ y Jenni misma decía: ‘mi papá está buscando a alguien que me sustituya, pero díganle a mi papá que no se ha llegado el tiempo'”.

“Y tenía razón, no se ha llegado todavía, todavía no ha salido la que tumbe a Jenni Rivera, todavía le falta. Lo siento, a todas las cantantes, búsquenle, el camino está abierto, tú sabrás si tienes el carisma de Jenni y la puedes tumbar, pero lo dudo”, comentó la Señora Rosa.