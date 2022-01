“No me has platicado de lo que dijeron ahorita que estaba haciendo la filmación Eduardo”, comenzó diciendo en este video, que está a punto de llegar a las 45 mil vistas, don Pedro Rivera mientras degustaba un rico platillo preparado por su exesposa, la Señora Rosa, quien respondió de la siguiente manera:

En una de sus publicaciones más recientes en su canal oficial de YouTube , la madre de Jenni Rivera comentó lo siguiente: “Cuando llegan los nuevos pretendientes a la vida de una mujer, los ex rara vez reaccionan de buena manera. Algunos, por más que intenten disimular sus celos , nomás no pueden”. ¿Se puso celoso don Pedro?

Paquita la del Barrio le preguntó a la Señora Rosa si estaba casada

Con el buen humor que los caracteriza a ambos, la Señora Rosa y don Pedro Rivera platicaron sobre la ocasión en la que ella asistió a un concierto de Paquita la del Barrio. El productor musical le preguntó si le había pedido alguna canción con dedicatoria especial para él, a lo que La gran señora dijo que la cantante solamente le había preguntado si estaba casada.

“Le dije que no y que hace 19 años estaba soltera, él se buscó una de 25, ¿cierto o no es cierto?”, dijo la madre de Jenni Rivera, a lo que don Pedro negó rotundamente, además de decirle que mentía: “¿Y el chamaco de dónde salíó, de la tierra? No me hagas enojar, todo se sabe”, expresó refiriéndose al hijo que tuvo fuera del matrimonio…