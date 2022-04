A través de sus redes sociales , en su publicación más reciente, la también llamada Gran señora (quien se dejó ver junto a su exesposo, don Pedro Rivera) no dudó en decir que mientras los hijos pelean, es la madre la que paga las consecuencias. Por si fuera poco, se enteró que Lupillo celebró su cumpleaños el mismo día que el de ella.

Es sabido por muchos que la relación entre algunos miembros de la familia Rivera no es de lo mejor, principalmente, entre los hijos de Jenni y Rosie, sin contar a Juan Rivera, debido a supuestos malos manejos en las empresas de La Diva de la Banda, pero ahora es la Señora Rosa quien por fin habla del pleito que tienen sus hijos, precisamente Juan y Lupillo Rivera.

La Señora Rosa confiesa que estuvo muy enferma

Cuando nadie lo veía venir, y más si se toma en cuenta el buen ánimo con el que estaba, la Señora Rosa reveló que recientemente estuvo muy enferma: “Desde el sábado que me pegó gripa y ya me inyectaron, Anoche vino la doctora Silvia Mayorquín y me inyectó para el corazón, para el riñón y para la gripa”.

“Suceden cosas en la vida de uno por lo que uno tiene que cuidarse. Cuando ustedes usan medicina homeópata sanan muy despacio, así que no crean que de ayer a ahora me voy a aliviar”, dijo la mamá de Jenni Rivera. En esta parte del video, se hizo una pregunta que no tenía relación con lo que estaba hablando, pero es algo que tenía muy guardado y quiso decirlo.