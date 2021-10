Surge revelador video de la mamá de Jenni Rivera

A pesar de haberla engañado hace varios años, se le preguntó a don Pedro Rivera si aún ama a la señora Rosa

“Pida perdón y lleve rosas al despertar”, le recomiendan al también llamado Patriarca del corrido ¿Reconciliación a la vista? En revelador video que está disponible en el canal oficial de YouTube de la mamá de Jenni Rivera, el cual está a punto de llegar a las 50 mil vistas, se le preguntó a don Pedro Rivera si aún ama a la señora Rosa y su respuesta sorprendió a más de un usuario, quienes no dudaron en darle algunos consejos. Cabe recordar que el también llamado Patriarca del corrido tuvo un hijo, fuera de su matrimonio, con Erika Alonso, por lo que su entonces esposa de inmediato le pidió el divorcio, pero en las últimas semanas, el cantante y productor musical ha aparecido de manera frecuente en los videos de La gran señora. “42 años es algo difícil de olvidarse”, usuarios desean una reconciliación entre la señora Rosa y Pedro Rivera En el inicio de este video, se le mencionó a don Pedro Rivera que no se saliera por la tangente, algo que tomó con buen humor, y en lugar de responder a la pregunta que se le hizo, tomó con buen humor el uso de esta palabra que no es muy común de utilizar ante la mirada de la señora Rosa. “Luego nos quedamos tontos como mexicanos que somos, que nos habla un americano y todo asustado lo ves para que creas que le estás entendiendo y le dices ‘yeah’ a todo”, mencionó ahora el papá de Jenni Rivera, arrancando una sonora carcajada a su exesposa. Se nota que entre ambas existe una muy buena relación.

Le dicen a don Pedro Rivera que no tiene el valor de decirle a la señora Rosa que la ama Y mientras don Pedro Rivera disfrutaba un rico platillo, la señora Rosa compartió que en su juventud estudió para ser secretaria y contadora, pero no se consideraba como tal: “Nada más nos contábamos los dedos y los ‘chavalos’ que pasaban”, expresó la mamá de Jenni Rivera, a quien se le nota muy cómoda al lado de su ex marido. Cuando no lo esperaba, un usuario le dijo al Patriarca del corrido que debería de salir próximamente en un video musical junto a La gran señora, a lo que ella respondió que él no cantaba ‘cristiano’, y en ese momento, don Pedro comenzó a cantar el tema Alzo mis manos al cielo.

Don Pedro Rivera, ¿le canta a la Santa Muerte? En otra inesperada confesión, la señora Rosa dijo que tanto don Pedro como su hijo Juan le cantan a la Santa Muerte, aunque él ‘se defendió’ diciendo que también le canta a San Judas Tadeo, San Simón y a Jesús Malverde, conocido también como El santo patrón. Al terminar de comer, el productor se despidió de sus seguidores. “Don Pedro, ¿usted todavía ama a doña Rosa o siente algo por ella?”, le preguntó una internauta antes de que se retirara de la casa. A los dos les cambió la cara en ese momento: “Dime dónde nos vemos y te contesto esta pregunta a ti, chiquitita”, contestó ante las sonrisas de los presentes, pero los usuarios no lo dejarían ir tan fácil.

Defienden a la señora Rosa: “Traicionar a esa mujer tan hermosa será su amargura eterna” A continuación, otra persona preguntó qué cuál canción le dedicaría a La gran señora, quien seguramente no se esperaba este bombardeo de sus seguidores. Luego de varios segundos de un silencio incómodo, el productor musical dijo: “Si le canto, mi linda esposa se va a soltar como cuando le preguntaron que cómo me veía yo en El tra (refiriéndose al video del tema musical en el que aparece junto a una bella mujer)”. “La gente la sabe, es una canción muy vieja, pero es para cuando tienen a su esposa”, comentó la mamá de Jenni Rivera, a quien ahora sí se le nota incómoda con esta situación, y más cuando don Pedro ‘no daba su brazo a torcer’ y comenzó a bromear que no se sabía la letra de esta canción.

“Ella fue mi mujer” Luego de recordar a las personas que tienen un talento musical que le escriban para que él los apoye y así puedan monetizar sus videos en YouTube, la señora Rosa le ‘reclamó’ que varias personas le escriben a ella, a lo que don Pedro dijo que tenía la obligación de responder esas llamadas y mensajes porque “fue su mujer”. En ese momento, no se lograron poner de acuerdo y los usuarios fueron testigos de una leve discusión: “Ya le hallaron el lado ‘flaco’, llámenle a ella para que se enoje”, a lo que la señora Rosa aseguró que no va a contestar esas llamadas: “Que te llamen a ti porque yo no sé explicarles y no sé decirles, entonces tú eres la persona correcta”. El video termina con los dos riéndose de buena gana, como en los viejos tiempos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Aseguran que don Pedro Rivera aún quiere a la señora Rosa No pasó mucho tiempo para que internautas expresaran sus puntos de vista al ver esta publicación: “Don Pedro todavía la quiere”, “Muy bonita pareja”, “Que ya se decida y le componga una cancion y se la cante a Doña Rosa!”, “Ay, don Pedro, pobre de usted, no puede vivir sin doña Rosa, hasta su mirada lo delata”. “Don Pedro, se ve que disfruta de la comida de doña Rosa… el pobre ha de comer pura lata en su casa”, “Ay, qué linda doña Rosa, como una quinceañera adolescente biem enamorada de don Pedro. No lo puedes ocultar. que pena…”, “Muy bien que ame a su esposa, madre de todos sus hijos, siempre será la Doña”, se puede leer en más comentarios.

Señora Rosa cuenta lo inesperado de Chalino Sánchez Cuando nadie lo hubiera esperado, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, La Diva de la Banda, contó lo inesperado del cantante Chalino Sánchez, quien fuera asesinado el 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa, en México. Por medio de su canal oficial de YouTube, la también llamada “Gran señora” compartió cómo fue la convivencia con el intérprete del tema Nieves de enero, “uno de los ídolos musicales más importantes que produjera Cintas Acuario, empresa de Don Pedro y doña Rosa Rivera”. Sin esperar mucho tiempo, la señora Rosa reveló que Chalino Sánchez era una persona muy sencilla y humilde, pero se imagina que era una persona con mucho miedo por dentro, con mucho temor, aunque no se imagina por qué razón: “La casa tenía un estacionamiento y yo salí con la bolsa de basura, iba agachada, ni volteé quien estaba y quien no estaba, sino que me fui directo a lo que iba, a tirar la basura y me regresé igual, no sé que estaría pensando, pero algo venía pensando yo”.

“Yo no le temo a nadie”, decía Chalino Sánchez antes de su trágica muerte La señora Rosa recordó que Chalino Sánchez le ‘reclamó’ que no se fijara quién estaba en su casa. El cantante le mencionó que la observó en todo momento y le repitió lo que hizo: “Bueno, es que yo no le temo a nadie. No, Chalino, cuando tú tienes a Dios en tu corazón no hay temor, no hay miedo, no hay nadie que te asuste”. La mamá de Jenni Rivera le preguntó en esa ocasión al cantante si él pensaba de la misma manera y hacía algo similar, a lo que le respondió que cuando él salía de su casa “volteaba para todos lados a ver qué hay” y luego se subía a su coche. Tal vez desde esa ocasión presentía lo que le iba a pasar.

La señora Rosa no sabe por qué Chalino Sánchez vivía con miedo “Yo no sé cuál sería su miedo o su temor porque a él le habían matado, creo, a un hermana y había tomado venganza, pero yo no sé si eso lo tenía a él con miedo o pensando, porque él tenía miedo de todo”, recordó la señora Rosa Rivera, quien dijo también que su hijo Lupillo Rivera lo quería mucho, y en una ocasión, sin avisarle, fue a visitarlo a su casa: “Y en eso, empuja la puerta y entra Lupe, y entonces él se le queda viendo asustado porque ya iba a sacar la pistola”. Por fortuna, las cosas no pasaron a mayores, aunque Lupillo Rivera estuvo a punto de recibir un balazo tras haber ‘asustado’ a Chalino Sánchez: “No sé cuál sería el miedo de él, pero lo que si pienso que él tenía era un temor muy grande que alguien le fuera a hacer algo”, recordó la señora Rosa.