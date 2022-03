La mamá de Jenni Rivera vuelve a pasar por un incómodo momento

Tras ser detenida en el aeropuerto, la señora Rosa es objeto de burlas de parte de su hijo Juan

“Para que se le quite”, dijo el productor musical

¿La persigue la mala suerte? Recientemente, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, fue detenida en el aeropuerto de Miami, Florida, luego de que atravesara el detector de metales y le tocara el “scan” interno, pero ahora, es objeto de burlas de parte de su hijo, el productor musical Juan Rivera.

A punto de llegar a las 20 mil vistas, el video que subió el también hermano de La Diva de la Banda está al alcance de todos en su canal oficial de YouTube con el título “¡Broma pesada a mi mamá! Le va a tronar la cola”, mientras aseguró que esto nunca se lo iba a perdonar: “Para que se le quite”, expresó.

¿Por qué se burló Juan de su mamá, la señora Rosa?

Madre e hijo disfrutaron de una exquisita comida en un lujoso restaurante cuando la señora Rosa le compartió a Juan lo que estaba viendo en su celular. Por razones de seguridad, no se mostró a la cámara de lo que se trataba: “Oye, hijo, pero que gente tan puerca de mandarme esas cosas a mí”, expresó la mamá de Jenni Rivera.

“Me mandaron unas cochinadas, gente haciendo el sexo, pero ni me fijé bien, me asusté. No es la primera vez, un día me mandaron y le dije a Pedrito (su hijo) que me borrara eso y ahí andaba Pedrito borrándomelo”, comentó La gran señora, quien no se imaginaba lo que le haría su hijo Juan más adelante…