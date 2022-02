Señora Rosa acepta que no puede controlar a sus hijos

Tremenda revelación de la Señora Rosa

La mamá de Jenni Rivera, también conocida por muchos como La gran señora, acepta que no puede controlar a sus hijos

“Pídales que dejen ese circo barato”, le dicen algunos usuarios

Cuando nadie lo hubiera esperado, y semanas después de que explotara uno de los más grandes pleitos en la historia de la familia Rivera por los supuestos malos manejos en las empresas de Jenni, la Señora Rosa acepta en revelador video que no puede controlar a sus hijos.

Fue en su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a los 180 mil suscriptores, que la también llamada Gran señora reveló lo que nadie se hubiera imaginado, pues a raíz de su divorcio de don Pedro Rivera, muchos pensarían que sus hijos acatarían sus órdenes sin chistar. Tal parece que no es así…

Señora Rosa confiesa por qué razón no puede controlar a sus hijos

Acompañada de sus hijos Juan y Rosie, los principales señalados por supuestamente haber realizado malos manejos en las empresas de Jenni Rivera, la Señora Rosa comenzó este video siendo advertida por algunos seguidores, quienes le dijeron que tuviera cuidado con ellos porque le podían robar su comida.

Tras las carcajadas de Rosie y Juan, confesó que ambos se llevan hasta el refrigerador: “Algunos de los insultos si están bien chidos, y si me van a insultar, mínimo que sea con estilo. Uno de los más chidos es cuando una muchacha me preguntó que por qué mi mamá no me había abortado”, expresó el productor musical.