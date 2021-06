Siguen las reacciones tras las polémicas declaraciones de Johnny Rivera, hijo de Jenni Rivera

Ahora tocó el turno de la señora Rosa, quien subió un video a su canal de YouTube

Hace apenas unos días, La gran señora defendió a sus hijos, Juan y Rosie Rivera, y aseguró que Johnny solo esperaba más dinero para seguir gastando Y lo que falta. Luego de que Johnny Rivera, hijo de Jenni Rivera, concediera una entrevista al programa El Gordo y La Flaca, donde entre otras cosas dijo que su hermana Jacqie tomará las riendas de las empresas de su madre, la señora Rosa rompe el silencio. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde respondió las inquietudes de sus seguidores, la también llamada Gran señora no dejó pasar mucho tiempo para explotar contra uno de sus detractores, quien sería la persona menos esperada. La señora Rosa no se queda callada Después de dar la bienvenida a sus seguidores y compartirles que había hecho una sopa de fideo con pollo, la señora Rosa comentó que hay ocasiones en que quiere entrar a Facebook y YouTube para “darle en la torre” a varias personas. “Me metí antier y vi a una mujer que echa las cartas (sin decir su nombre), lo cual yo no les creo, lo siento, pero mi creencia no está ahí. Yo solo le creo lo que Dios me diga a mí, yo solo le creo lo que Dios tiene para mí”, compartió la mamá de Jenni Rivera.

La señora Rosa defendió a Juan y Rosie Rivera La señora Rosa aseguró que esta persona estaba “echándole” a Rosie y a Juan, revelando que ambos, incluso ella, tienen más dinero en sus respectivas cuentas tras la muerte de Jenni Rivera: “A mí me dijo que yo también nada más metía la mano y agarraba el dinero de Jenni”. “Qué equivocada estás, Alicia, qué equivocada estás, tus cartas son puras mentiras, lo que tú dices. Tienes puros seguidores por mentiras, porque te siguen por las mentiras que les cuentas. A mí Dios no me dice que yo tengo que creer en ti, ni creer en tus brujerías ni en tus hechicerías o lo que sea eso de las cartas”.

No dudaría en poner una demanda Con un tono de molestia, la mamá de Jenni Rivera le preguntó a “Alicia” sobre la posibilidad de demandarla por difamar a la familia Rivera: “Que yo te caigo gorda, pues qué bueno, pero ahora si te voy a decir tus verdades, que eres una mentirosa y todo se va a saber”. “Tú tienes tu página, yo tengo la mía y a ver cómo nos va. Yo no necesito ir a los medios y decir que tú eres una bruja mentirosa y que tus cartas hablan puras mentiras, entonces, yo si te digo que tú eres una mentirosa y en tu cara, sí quieres, y no te tengo miedo porque al diablo no le tengo miedo yo”.

“Seguimos luchando”: Señora Rosa Después de calmarse un poco, la señora Rosa se expresó de la siguiente manera luego de los complicados días que ha vivido tras las polémicas declaraciones de su nieto Johnny Rivera: “Seguimos luchando, esta vida es una lucha completa, una lucha grande”. “Lo bueno que no estamos solos en las batallas, estamos con Dios, y las victorias vienen, y cuando vean la victoria, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a decir y qué tiene? Entonces, el Señor nos va a sacar de estas batallas y nos va a dar la victoria y yo nunca, desde que sirvo a mi Señor, he perdido una batalla y Cristo nunca pierde una batalla, es mi mejor abogado”.

Se acerca el cumpleaños de Chiquis Sin mencionar a su nieto Johnny o a algún otro miembro de la familia Rivera, La gran señora insistió en la idea de que seguirá confiando en Dios y en que él no le dará un problema más grande que no pueda aguantar: “Vale más que creamos en Cristo y en que él es ‘el mero mero'”. Y a unos días del cumpleaños de su nieta Chiquis Rivera, así como el de Jenni y Rosie Rivera, la señora Rosa recordó que en varias ocasiones se juntaban las tres y hacían fiestas muy grandes con música y la presencia de varios artistas, amigos de La Diva de la Banda.

Le dice a Rosie Rivera que tiene que celebrarse Y a pesar de los difíciles momentos que se están viviendo en el interior de la familia Rivera. la señora Rosa le aconsejó a Rosie que celebre su cumpleaños, el cual será el próximo 3 de julio: “Vamos a celebrar y no sé cómo le voy a hacer, pero la voy a hacer que celebre su cumpleaños”. “El que haya problemas, no te quita que Dios te dé un año más de vida y que tienes que celebrar la vida que Dios te ha dado, entonces, vamos a celebrar los que estemos juntos y los que no, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero está Pedro, el pastor, sus hijos, su esposa, está Juan, sus hijos, su esposa, estoy yo, los hijos de Rosie, su esposo, amigas, los que quieran”.

“No tenemos por qué agüitarnos”: Señora Rosa Llama la atención que en ningún momento la mamá de Jenni Rivera entra en detalles sobre los motivos de los conflictos que existen en la familia, y así como mencionó quiénes estarían en el festejo por el cumpleaños de Rosie, resaltó que no contempló a sus hijos Gustavo y Lupillo ni mucho menos a sus nietos. “No tenemos por qué agüitarnos, mi hijo dice que el único agüitado es el diablo, entonces, a ver qué hacemos, a ver cómo nos celebramos y a ver que hay qué hacer. La vida es muy bonita y hay que celebrar cuando Dios te da otro años más porque no sabemos si sea el último”.

Grandes recuerdos Ya casi para finalizar con esta transmisión, y a la pregunta de cuáles artistas estuvieron presentes en los festejos de Jenni Rivera, la señora Rosa mencionó que Larry Hernández, así como Chuy Lizárraga, quien le cantaba el tema La presumida. “Larry llegó con todo su equipo y que nos paran la fiesta, llegan los policías, porque estaba el sonido muy fuerte, y Jenni pensó que eran sus strippers, pero los policías le dijeron que no y que le bajara al sonido porque estaba muy fuerte”.

“En boca cerrada no entran moscas” No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista: “En boca cerrada no entran moscas, palabras traen palabras, la mejor palabra es la que no se dice. Fuerza señora, solo confie en Dios, usted no le tiene que dar explicaciones a nadie, que Dios la bendiga”. “Dejemos todo en las manos del Señor Jesucristo, Doña Rosa”, “Doña Rosa, no ponga atención a todo lo que las personas dicen”, “Usted no debería hacer caso, mejor siga haciendo recetas”, “Doña Rosa, ánimo, en todas las familias hay desavenencias, usted tranquila, después de la tormenta viene la calma”.