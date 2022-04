De inmediato, sus seguidores reaccionaron a esta publicación: “Su hijo Juan se parece mucho a su papá”, “Puro Lupillo”, “Sus ojos y cejas son igual a las de Lupillo”, “La mirada de su hijo Juan, se parecen mucho”, “He ahí la prueba de que Juan Rivera no es adoptado, porque se parece a su abuelo”, se puede leer en algunos comentarios.

“Damos nuestras condolencias”. A casi diez años de la partida de su hija Jenni Rivera, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo luego de dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México , la Señora Rosa recibe ‘duro golpe’ tras inesperada muerte y no dudó en compartir la noticia en sus redes sociales .

“Con mi doctora Silvia Mayorquín recibí el regalo de mi Chiquis, mi niña hermosa”, escribió la mamá de La Diva de la Banda, quien confundió a más de uno: “Es puro show ya”, “Tanta hipocresía en una foto”, “Doña Rosa, usted como que anda rara y media”, “¿Qué no había hablado pestes de ella? Ya me perdí”, “Quién la entiende, doña estufa”.

A principios de febrero pasado, la cantante Chiquis Rivera sacó a la venta su libro Invencible, donde cuenta algunos episodios de su vida, principalmente la relación que tiene con algunos miembros de su familia después de la muerte de su madre, Jenni Rivera. La Señora Rosa es una de las personas con las que, al parecer, hoy en día no tiene buena relación.

“No quiere al hijo, va a andar queriendo a la nuera, ya siéntese, señora”, “Pero a Mayeli, que es la madre de sus nietos y la que bastantes años fue esposa de su hijo, nunca la quisieron”, “Pero a Mayeli no la quería”, “Vieja ridícula”, “Nomás cuando te conviene, fulana”, “Se nota que la quiere para la foto”.

Horas después de que diera a conocer la noticia de la partida de un ser querido, la Señora Rosa subió una foto en la que aparece acompañada de Giselle Soto, esposa de su hijo Lupillo Rivera, y así se expresó: “Hola, si tenemos foto juntas mi nuera Giselle Rivera y yo y sí la quiero”. Las críticas no tardaron en llegar…

La destrozan por su nuevo look

“Con todo respeto, pero la dejaron como a Henruchito”, “Se parece al que baila el Pipiripao”, “Con todo respeto, ese corte no le queda”, “En malos gustos se rompen géneros”, “Ahora si ya apareció la mamá de Dora la exploradora, cualquier día de estos le dice a don Pedro: ‘vámonos, Diego, vámonos'”, expresaron algunos internautas al ver el nuevo look de la Señora Rosa.

Acostumbrados a verla con gorra, los seguidores de la mamá de Jenni Rivera la defendieron de los ataques y también la llenaron de halagos: “Ya no use esas gorras, se ve muy bonita así”, “Guapísima, doña Rosa Rivera”, “Hermosa, me encantó”, “Se ve muy bien y la que esté libre de pecado que tire la primera piedra” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).