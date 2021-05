Señora Rosa comparte un momento impactante en su vida

La mamá de La Diva de la Banda llora al recordar cuando Jenni Rivera se fue con Trino Marín

A pesar de que sus padres querían que se quedara en casa al estar embarazada, le dieron la libertad de elegir a la cantante No cierra la herida. La señora Rosa Rivera, mamá de La Diva de la Banda, llora al recordar cuando Jenni Rivera se fue con Trino Marín en un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde además de compartir ricas recetas, abre su corazón y cuenta historias de su familia. Con el titulo “Los novios de Jenni y la llegada de Trino Marín”, La gran señora compartió algunos secretos en esta publicación que causó todo tipo de reacciones y que la fecha está a punto de llegar a las 70 mil vistas. Mucha atención. “Fue una época muy bonita para mi hija”: Señora Rosa La señora Rosa recordó que en la época del grupo musical Menudo, quien recientemente sufrió la pérdida del cantante Ray Reyes, su hija Jenni Rivera “andaba loquísima” por ellos, por lo que le compraba pósters y fotos, además de que formaba parte de un club de fans. “Fue una época muy bonita para mi hija. Le decía yo: ‘hija, ¿cuál de todos te gusta?’ y me decía: ‘Me gusta el Ricky (Meléndez), mamá’, y yo le decía que el otro por qué no, a lo que me respondía: ‘No, es que ese le gusta a mi amiga'” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jenni Rivera conoció a los integrantes de Menudo A continuación, La gran señora recordó que Jenni Rivera conoció a los integrantes de Menudo en un hotel y quería andar en donde anduvieran ellos: “Decía, ‘ándale Pedro, Gustavo (sus hermanos), yo les plancho, pero denme dinero para ir a ver a Menudo’, y sus hermanos le decían: ‘pero si acabas de ir’. ‘Pero quiero ir otra vez'”, expresaba la cantante. La señora Rosa confesó que ella llegó a pensar que su hija no se iba a casar porque andaba muy alborotada por los integrantes de Menudo, pero poco tiempo después se enamoró, e incluso llevó una vez a la casa, para su sorpresa, a “un muchachito”.

Señora Rosa recuerda que sus hijos tenían prohibido llevar amigos a la casa La gran señora comentó que en una ocasión su hija le dijo a don Pedro Rivera que ya quería tener novio y le pidió permiso para que ese muchacho fuera a visitarla. Su papá le dio permiso a Jenni, quien en ese entonces tenía 14 años de edad. “Ya después, se enojó con ese muchachito, que vivía por el barrio, no sé que sería de su vida. Los muchachos (sus hijos) no podían llevar a amigos a la casa, eso sí, porque (don Pedro) les decía que no le fueran a llevar novios a su hija”, expresó.

“Trino (Marín) era amigo de Gustavo Cuando nadie lo esperaba, la mamá de Jenni Rivera dijo que Trino Marín era amigo de su hijo Gustavo: “Pasaban por ahí por la escuela y pasaban por dónde trabajaba Trino y ahí lo conoció, ahí fue donde se enganchó mi hija, pero pues ni modo, uno no puede mandar en el corazón de los hijos”. Con rostro serio, la señora Rosa, mientras estaba concentrada preparando un rico platillo, comentó que cuando su hija se enamoró de Trino, “dejaron a Lupe comiendo palomitas en el cine”. Al poco tiempo, la cantante quedó embarazada de Chiquis Rivera.

Señora Rosa le reclamó a Lupillo Rivera por no haber cuidado a Jenni De mejor humor, La gran señora recordó que le reclamó a su hijo Lupillo por no haber cuidado a su hermana: “Y me decía: ‘yo la cuidé, amá, estaba con ellos’. Nosotros culpábamos a Lupe que no la cuidó. A éste me lo dejan comiendo palomitas”. “Yo fui muy tonta, muy tonta, todavía me digo ‘tonta’, porque ella me dijo que estaba embarazada y yo le dije que se iba a tener que casar porque allá en México, cuando uno se va con el novio y sale embarazada, se tiene que casar”, comentó.

“Yo le tenía miedo a Pedro”: Señora Rosa La mamá de Jenni Rivera reconoció que le tenía miedo a su esposo, don Pedro Rivera, pero más que miedo a él, temía que supiera que la cantante estaba embarazada: “Ya después le dije que se fuera con él (Trino Marín) y ah, cómo lloró Lupillo”. Rosa Rivera recordó que su hijo le decía que no dejara que su hermana se fuera, pero ella tenía miedo que don Pedro Rivera le reclamara que por su culpa Jenni Rivera había quedado embarazada y no la había cuidado. Después, Pedro Rivera le dijo a su esposa que le dijera a Jenni que se regresara si no aguantaba.

Señora Rosa aún se arrepiente de haber dejado que Jenni Rivera se fuera con Trino Marín Sin poder contener el llanto, la señora Rosa se recrimina todavía el hecho de haber dejado que su hija se fuera con Trino Marín: “Y ella se fue con los parientes de él, entonces, de haber sabido, la dejo que se quede ahí, ¿qué importa? Al cabo no iba a ser la primera mujer que estuviera embarazada y en la casa”. “Ella me decía que se arrepentía porque me quedó mal, pero yo le decía que no se arrepintiera y que con traerme un niño o una niña me iba a hacer feliz. Él (Trino) no la dejaba ir a la escuela y a ella le valía y se venía a la casa y me dejaba a la niña (Chiquis)”.

“Venimos de una crianza diferente”: Señora Rosa “Si hubiera sabido que Pedro iba a actuar de otra forma, nunca le dejo ir, no lo vuelvo a hacer, pero yo no sabía, él ya no aguantaba sin ella tampoco, no aguantaba sin su hija, pero pues desgraciadamente venimos de una crianza diferente”, dijo la señora Rosa sin poder dejar de llorar. La gran señora recordó que don Pedro Rivera estaba muy contenta cuando Jenni Rivera regresó a la casa, además de asegurar que ella no volverá a cometer los errores que cometió en el pasado y asegurar que nunca dejó que sus hijos anduvieran “de vagos”.

“No quiero cholos para mi niña” La mamá de Jenni Rivera también recordó que en otra ocasión un joven le confesó que le gustaba su hija, pero ella le respondió que no quería “cholos para su niña”: “Pobre muchacho, terminó mal, terminó siendo un drogadicto, andaba en la calle pidiendo y no supe qué pasó con su vida”. Y sobre quién fue el primer amor de su hija, La gran señora tuvo sus dudas,ya que aseguró que a “Alfredo” no lo quiso y después tuvo a Trino Marín: “Lo que pasa es que Pedro no quería que cometiera el mismo error que nosotros y estaba seguro que no se iría de la casa”.