Conmovedor video de Rosa Rivera en redes sociales

“La gran señora” rompe en llanto al recordar a Jenni a casi 9 años de su trágica muerte

“Dios le dio esa fortaleza para superar ese dolor tan grande de perder a su hija amada”, se puede leer en algunos comentarios ¡Desgarrador! A casi 9 años de la trágica muerte de Jenni Rivera al salir de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, su madre, la señora Rosa, rompe en llanto al recordarla en reciente video que compartió en su canal oficial de YouTube. A punto de llegar a las 15 mil vistas, esta publicación lleva por nombre “Cuando los hijos se van primero”, donde “La gran señora” comparte su pena por la pérdida de “La Diva de la Banda”, pero también reflexiona sobre las razones que tuvo Dios para que esto sucediera. La señora Rosa comparte su tristeza al recordar a Jenni Rivera “¿Qué les puedo contar, qué les puedo decir? Cuando Dios te manda pasar por una prueba, por un problema, es muy duro decirle ‘hágase tu voluntad’, es muy duro porque se trata de un hijo tuyo, se trata de una hija tuya”, comento la señora Rosa, a quien se le nota con un dejo de tristeza. “Yo he aprendido a través de los años de estar con mi Señor que él es el dueño de la vida y de la muerte, entonces, tú te vas haciendo a la idea de que tú no puedes hacer nada en contra de él, pues te dice que ‘es tiempo’, ‘tu hijo está enfermo’ o simplemente tu hijo se va”.

Su madre también sufrió por la muerte de un hijo Y como si se tratara de una cruel coincidencia, la señora Rosa confesó que su madre también sufrió por la pérdida de un hijo: “Y decía mi mamá: ‘no quiero que ninguna de mis hijas pase por ese dolor’, pero los deseos de mi mamá no son los deseos ni los designios de mi Señor”. A continuación, la mamá de Jenni Rivera dijo que cuando la cantante murió, les pidió a sus hijos que fueran por ella y que la buscaran hasta “en los pueblitos que estén escondidos”, ya que tenía la esperanza que estuviera escondida en alguna casa donde la estuvieran curando y cuidando.

Hijos de la señora Rosa fueron en busca de Jenni A punto del llanto, aunque tranquila, la señora Rosa recordó que sus hijos, además del novio de Chiquis en ese entonces, fueron en busca de Jenni Rivera: “Se fue Lupillo, se fue Juan, se fue Gustavo, el único que se quedó aquí fue el Pastor (Pedro Rivera) para estar orando por nosotros y por lo que Dios iba a hacer”. La mamá de la cantante asegura que nunca le ha reclamado a Dios el motivo por el que se llevó a su hija: “Me acuerdo que estaba Jacqueline (su nieta) en mi recámara tirada en el suelo orando de rodillas y decía: ‘Señor, tráeme a mi mamá'”.

“Señor, hágase tu voluntad” A diferencia de su nieta, la señora Rosa recuerda que le dijo a Dios que se hiciera su voluntad, aunque reconoce que fue muy duro para ella decirle eso: “Pero también le dije al Señor que no le iba a decir ‘por qué’, te voy a decir esta palabra: ‘para qué'”. “Te doy gracias por los 43 años que me la prestaste, fueron muy buenos años, fue mucha bendición y me conformo con eso”, expresó ahora si sin poder contener las lágrimas: “Le dije al Señor: ‘Algo me vas a enseñar y estoy lista para recibir lo que me vas a dar, lo que me vas a enseñar'”.

La señora Rosa aprendió una gran lección con la muerte de Jenni Rivera Minutos después, “La gran señora” recordó una ocasión en la que, de visita en el panteón, una persona se le acercó para decirle que orara por la memoria de su hija, quien recientemente había fallecido a los 23 años de edad. Toda una tragedia. “Me acordé lo que le había dicho al Señor: ‘¿qué me vas a enseñar con todo esto?’, y eso me enseñó, a orar por esa persona que estaba pasando por lo mismo que yo estaba pasando, que estaba pasando por ese dolor tan grande de perder a un hijo”.

“Se me murió en los brazos” La señora Rosa recordó que esta persona le compartió que su hija, que no padecía enfermedad alguna, se le murió en sus brazos: “Y le dije yo: ‘qué dicha la tuya’, porque tu hija se te murió en los brazos, yo a la mía ni la vi, sé que si se fue, pero dale gracias a Dios que tu hija se te fue”. Con voz entrecortada, la mamá de Jenni Rivera compartió también que le dijo a esa persona que se acercara a Dios, ya que no iba a poder soportar el dolor sola: “Es un dolor muy grande, hay gente que no conoce al Señor y se vuelve loca”.

La señora Rosa sigue en contacto con fans de Jenni Rivera Un poco más tranquila, “La gran señora” mencionó que una admiradora de su hija la llamó recientemente para contarle que estaba muy triste por la muerte de su sobrino: “Le pregunté cuántos hijos tenía su hermana y me dijo que era el único”. “Imagínate qué dolor tan grande para esa mujer que tenía su único hijo y se fue. Le comenté que le dijera a su hermana que se acercara al Señor y que no hay nadie que te pueda quitar ese dolor, solo Dios puede sanar tu corazón”.

“Lo que me ha mandado a hacer el Señor no es nada fácil”: Señora Rosa A punto de terminar con esta reflexión, la señora Rosa reconoce que no ha sido fácil hacer la labor que Dios le mandó a hacer tras la trágica muerte de su hija Jenni Rivera: “No es nada fácil, pero sí puedo darle un abrazo a una mujer que perdió a un hijo”. “Sé el dolor que ella está sintiendo, sé lo que está pasando y sé que no es un dolor de ‘ahorita’ y que mañana se te quitó, pero no. Cada día que va pasando se siente más la ausencia, cada día que va pasando esperas ver la puerta abierta y que entre tu hijo o tu hija, pero no es así”.

La señora Rosa no duda que Jenni esté en el cielo “La gran señora” reveló que no duda que su hija esté en el cielo porque ya se había reconciliado con Dios y le había pedido perdón tres semanas antes de morir: “Yo no sabía que se había reconciliado con Dios y me dijeron que Jenni está en las puertas del cielo esperando a ver quién llega de la familia para abrazarnos”. “Dicen que nos reciben, o que nos van a recibir, ya sea tu mama, tu papá o tu hijo, quién esté, te va a recibir y te va a abrazar cuando llegues al cielo, ¿qué necesitas para eso? Aceptar a Cristo como tu salvador y pedirle que te perdone por todas tus fallas, todos tus pecados”.