Tras visitar el jardín donde descansa su hija, la señora Rosa pide que oren por ella

La mamá de Jenni Rivera será sometida a una cirugía para corregir un problema en la tiroides

“Hijos Rivera, pongan en oración a su querida y estimada madre”, expresan usuarios Lo que faltaba. Luego de que visitara el jardín donde descansa su hija, la fallecida cantante Jenni Rivera, y que fuera duramente criticada por publicar “todo”, la señora Rosa pide que oren por ella, ya que será sometida a una cirugía para corregir un problema en la tiroides. A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 50 mil suscriptores y donde por lo regular comparte exquisitas recetas de cocina mientras platica algunas anécdotas de su familia, la señora Rosa contó lo que nadie hubiera esperado. Le piden a los hijos de la señora Rosa que “pongan en oración a su querida y estmiada madre” De buen ánimo, y después de saludar a sus seguidores, la mamá de Jenni Rivera contó que en esta ocasión preparó chop suey con su muy particular estilo y “a su modo”, aparte de asegurar que estaba muy sabroso, además de contar que hizo una salsa que había hecho su hijo Juan. Cuando nadie lo esperaba, comentó que no había realizado videos porque se había sentido mal, por lo que tuvo que acudir con su doctora, ocasión que aprovechó para darle las gracias por todas las atenciones que tuvo hacia con ella (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La mamá de Jenni Rivera cuenta todo lo que le hizo la doctora “Me inyectó los pies, me inyectó las rodillas, me inyectó la pompa y donde quiera, me puso células madre, me puso cosas para el dolor, para la inflamación, no podía bajar el escalón para ir a mi cuarto y aquí estoy, gloria a Dios que usa a la doctora para sanarme”, expresó la señora Rosa. Aunque pudiera pensarse que con todas estas inyecciones había sido suficiente, reveló que le ardían los pies como cuando una persona tiene mala circulación, pero gracias a Dios, pudo superar este incidente, aunque no al cien por ciento.

La señora Rosa será sometida a una cirugía “Les encargo oraciones porque me van a operar el 18 de mayo de la tiroides”, confesó la señora Rosa, quien desde hace 6 años tiene este problema, pero como tenía cáncer, se le dio prioridad a combatir esta enfermedad, la cual logró vencer. “Ya son 6 años de este problema y se te sube el calcio, te duelen los huesos, no falta qué cosa, te salen piedras en el riñón, es lo que me han platicado los doctores y me dijeron que cada que me hacían analisis está más alto, entonces les pido sus oraciones a todas esas personas que saben orar”.

Asegura que sería “algo fácil” Antes de que sus seguidores se preocupen, la mamá de Jenni Rivera aseguró que este procedimiento es algo fácil que no llevaría más de una hora, además de que el mismo día ya estará en su casa, pero no podrá estar activa ni mucho menos haciendo videos para su canal. “Muchas gracias de antemano por sus oraciones”, comentó, aparte de aprovechar esta transmisión para mandarle un saludo a su hermana Norma, a quien le dijo que la espera con ansias y espera que esté pronto con ella para que la ayude con las recetas.

“Dios está conmigo”, dice la señora Rosa Tranquila, la señora Rosa aseguró que Dios está con ella y que confía en que todo saldrá bien: “Quiero que ustedes tengan el mismo pensamiento, que Dios está con ustedes, si estás enfermo no estás solo, ahí está el contigo. Si estás operado o tienes cáncer, pídele sanidad, te lo va a dar”. “En realidad no han visto que tan grande está porque no me han hecho un analisis desde hace 6 años, entonces no me han hecho, digamos, una radiografía, y me la van a hacer el lunes porque el martes me operan, por lo que espero que me manden sus oraciones y serán oídas por el Señor”.

La señora Rosa podría quedar ronca Una de las consecuencias que podría traer esta operación, es que la señora Rosa quede ronca, algo que por supuesto no quiere: “Pero yo le pido a Dios que no me deje ronca porque yo tengo que cantarle a él, entonces ¿cómo voy a cantarle?”. Ya casi para finalizar con este video, La gran señora dijo que, a pesar de ser un procedimiento sencillo, tiene sus riesgos, además de que no va a poder barrer ni trapear: “Le doy gracias también a todas mis amigas que están conmigo”.

Le mandan buenos deseos a la mamá de Jenni Rivera No pasó mucho tiempo para que internautas le expresaran su apoyo a la señora Rosa, quien el próximo 18 de mayo se someterá a una cirugía: “Una gran señora, Dios la va a sanar, vamos a orar por usted”, “No importa la religión, Dios con usted, pido para que le dé fortaleza para superar esto”. “Hijos Rivera, pongan en oración a su querida y estimada madre y me uno a ustedes porque en tan poco tiempo he aprendido de esta mujer de Dios, solo con oirla mi fe crece, gracias Doña Rosa por ser parte de mi vida a través de su canal. Dios esté con usted en esta operacion”, comentó otra usuaria.

Critican a la señora Rosa por publicar “todo” al visitar el jardín de su hija Jenni Rivera Lo que pretendía ser un momento de reflexión en pleno Día de las Madres, se convirtió en un rato desagradable luego de que la señora Rosa visitara el jardín de su hija Jenni Rivera y fuera criticada en redes sociales por publicar “todo”. No pasó mucho tiempo para que las reacciones a esta publicación, la cual está a punto de llegar a las 30 mil vistas al momento, se hicieran presentes. Una persona no le pareció que la señora Rosa hiciera esto y comentó: “Los Rivera siempre se están quejando del público y viven publicando todo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ojalá que vengan sus hijos” En primer lugar, se puede ver a la señora Rosa con un bello arreglo floral, el cual se dispuso a colocar al pie de una placa que dice “El jardín de mamá”. Llama la atención que este lugar está muy bien cuidado, además de que los demás arreglos florales lucen impecables. “Ojalá que vengan sus hijos (Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny), que vean este video y le pongan flores a su madre”, expresó la mamá de Jenni Rivera, quien mostró su sorpresa y agradecimiento al ver otro arreglo floral que dejó otra persona en este lugar.