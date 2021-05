Señora Rosa preocupó a sus seguidores al pedirles que oraran por ella

La mamá de Jenni Rivera tuvo que someterse a una intervención quirúrgica

“Me sacaron una pelotita que estaba ahí”, confesó La semana pasada, la señora Rosa preocupó a sus seguidores al pedirles que oraran por ella, ya que se sometería a una intervención quirurgica para tratar un problema de la tiroides, pero con lo que no contaba era que le extraerían “una pelotita”. Por medio de su canal oficial de YouTube, la mamá de Jenni Rivera les agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente de su salud y les dijo que todo había salido bien, y a pesar de esa “bolita”, de la que no parece saber de qué se trata, los médicos dicen que no hay algún problema. “Gracias a todos ustedes por orar por mí”: Señora Rosa De buen ánimo, la Señora Rosa mostró lo que le habían hecho en la operación, y a pesar del dolor que sentía, se disponía a disfrutar una comida que le habían llevado algunas de sus amigas: caldo, sopa china, arroz y pollo a la naranja. “Aquí recuperándome de la operación, gracias a todos ustedes por orar por mí”, expresó La gran señora justo en el momento en que se puede observar a su nieta Kassandra Rivera, mejor conocida como Kassey e hija de Rosie Rivera, “perreando” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Nieta de la Señora Rosa comenzó a “perrear” Con más de 44 mil vistas a la fecha, esta publicación muestra a la Señora Rosa desde su hogar acompañada tanto por su nieta como por varios amigos, quienes también disfrutaban una rica comida. Kassey se dispuso a realizar las funciones de camarógrafa. Por un momento, pareció que Kassandra Rivera se olvidó de su abuela, ya que se acercó con las personas que estaban presentes y les dijo que las enseñaría a perrear: “Les voy a enseñar a todas las amigas de mi abuela a perrear, ¿quién quiere aprender a perrear'”, preguntó la joven.

“Me sacaron una pelotita”: Señora Rosa “Me cortaron aquí y me sacaron una pelotita, yo creo que estaba ahí, yo no sé ni qué me hicieron, pero me imagino. Me durmieron y ayer salí temprano, como a la una ya estaba lista para venirme a casa, fue en el Memorial y gracias a Dios que me atendieron muy bien”, compartió la Señora Rosa. De nueva cuenta, la mamá de Jenni Rivera quiso agradecer a todas las personas que oraron por ella, así como a sus amigas que la fueron a visitar y le llevaron de comer. Confesó que sentía un poco de dolor, pero le habían dado unas pastillas para que se sintiera mejor.

No la dejan sola en estos momentos Como parte de su recuperación, la Señora Rosa tiene que comer únicamente cosas blandas, como gelatina y caldo de pollo, así como yogurth y fruta picada. En ese preciso momento, sus amigas se acercaron con ella para acompañarla a comer, a quienes de nueva cuenta agradeció por su amistad. “Las quiero porque están conmigo. Gracias, hermana Armida. Gracias Ricardo, por estar conmigo, nunca me dejan, es bueno tener personas que te quieren”, expresó la mamá de Jenni Rivera, quien confesó también que su nieta Kassandra “está medio loca” al “perrear” de nuevo.

“Estoy soltera y no tengo compromiso” Hace apenas unos días, La gran señora, bautizada así por su hija Jenni Rivera, compartió las verdaderas razones por las que terminó su matrimonio con Pedro Rivera, y aunque confesó que aún le sigue dando dinero, en este video aseguró que está soltera y no tiene compromiso alguno. Su nieta Kassandra bromeó respecto al tema y dijo en esta transmisión en vivo que buscaba abuelo, arrancando las risas de los presentes, aunque de inmediato le mandó un mensaje a Pedro Rivera y le dijo que no se creyera lo que acababa de decir.

Con un mejor semblante Ya casi para finalizar con este video, la Señora Rosa recibió mensajes de sus seres queridos, a quienes agradeció por estar al pendiente de su salud. En ese momento, una de sus amigas presentes le comentó que estaba cerca su aniversario matrimonial, a lo que le preguntó si se volvería a casar. “Ahorita los hombres no se animan a casarse, tienes que decirle: ‘vamos a casarnos'”, comentó la mamá de Jenni Rivera, quien mostraba un mejor semblante mientras disfrutaba una rica comida y convivía con sus seres queridos en su hogar.

Piden a familiares de la Señora Rosa que la cuiden Seguidores de La gran señora no dejaron escapar la oportunidad para expresarle sus buenos deseos y una pronta recuperación tras su intervención quirúrgica: “Doña Rosa, que se recupere pronto, mis oraciones para usted”, “Me alegro mucho que salió bien de la operación, que Dios la siga protegiendo. Ahora a cuidarse mucho”. “Doña Rosa, mucho gusto en verla, que bonita nieta, se ve que quiere mucho a su abuelita y que bonito que tiene sus amigas que la aprecian sinceramente”, “A todos sus familiares, por favor, cuiden a doña Rosa, no la dejen sola, quiéranle mucho y usted mi gran señora, Dios me la cuide mucho”. ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO

Señora Rosa descubrió que Pedro Rivera tenía otro hijo La gran señora recordó que en una ocasión estaba “agarrada del chongo” con Pedro Rivera cuando le dijeron que fuera con su hijo Pedro porque le habían encontrado la foto “del niño” (Juan Carlos, hijo de don Pedro): “Me fui bien enojada y le dije yo: ‘esta foto no cabe aquí, nomás tengo 6 hijos'”. La señora Rosa reconoce que esa vez se enojó mucho y tenía mucho coraje, aunque lo que pasaría después, no se lo esperaba: “Llego a la casa de Pedro (su hijo) y me felicitan y veo a toda la gente y todo y pues me desmayé de la emoción y a la vez del coraje que llevaba” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ahora sí ya me voy a divorciar” De buen ánimo a pesar de lo traumático de este recuerdo, la señora Rosa recordó que al día siguiente fue a casa de su hija Jenni Rivera dejando todo atrás: “Fue cuando dice Pedro que lo sacaron ‘pa´fuera'”. Su hijo Lupillo Rivera le llamó para saber que es lo que estaba pasando: “Ya me decidí, ya no quiero volver a la casa, ahora sí ya me voy a divorciar y él me dijo que no era justo que yo anduviera en la calle y que anduviera en otras casas teniendo la mía y que su papá esté ahí ‘bien a gusto’: ‘No es justo, yo le voy a hablar a mi papá”, recordó que le dijo Lupillo.