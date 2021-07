Tal parece que los problemas entre la familia Rivera están lejos de llegar a su fin

Ahora, la señora Rosa le manda una indirecta a sus nietos

“Hoy en día, hay mucha falta de respeto en la nueva generación de jóvenes”, expresó la mamá de Jenni Rivera Cuando nadie lo hubiera imaginado, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, le manda indirecta a sus nietos a través de un video que está publicado en su canal oficial de YouTube con el título “Nietos que ya no respetan a los adultos”, donde está acompañada por su hijo mayor, el pastor Pedro Rivera Jr. Con más de 22 mil vistas al momento y comentarios de todo tipo, este video dice lo siguiente: “Hoy en día, hay mucha falta de respeto en la nueva generación de jóvenes. Honrar significa valorizar en gran manera a alguien, sobre todo a personas mayores”. Le dicen a la señora Rosa que “avienta pedradas a los nietos” Sin esperar mucho tiempo, Pedro Rivera Jr le compartió a su madre que hay mucha controversia entre católicos y cristianos, ya que muchas veces los cristianos atacan a los católicos por sus tradiciones y por los santos que veneran, por ejemplo a la Virgen María. “Lo hacen con buena intención, pero cuando uno los ataca por su religión o por sus creencias, crean una barrera en vez de ganarnos a la gente, hay que tener amistad con la gente sin tener que atacar sus creencias. El Señor nos dice que debemos hablarle a la gente del amor de Dios”.

Señora Rosa asegura que no ataca a nadie por sus creencias Muy atenta a las palabras de su hijo, la señora Rosa aseguró que ella no ataca a nadie por sus creencias: “Si son católicos, pues eso quieren ser y si son cristianos también, porque creen en Jesucristo, en el Salvador, el que murió en la cruz. “Hay una manera de cómo hacerlo”, mencionó el pastor Pedro Rivera Jr: “con amor, en vez de atacarlos. Yo creo que se puede hacer y dar un buen mensaje porque de todas maneras usted no puede cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie y el que hace el cambio es nuestro Dios a través del Espíritu Santo”.

Ya no hay respeto para las personas mayores Pedro Rivera Jr le recordó a la señora Rosa de una persona mayor que le hablaba de Dios y trataba de convencer a la mamá de Jenni Rivera para que cambiara sus creencias, y aunque ella no estaba muy convencida, la escuchaba con respeto, algo que dice el pastor que no existe hoy en día. “Ya se pelean y los jovencitos maltratan a los ancianos y les dicen malas palabras”, dijo Pedro, a lo que la señora Rosa se mostró de acuerdo: “Cuando yo le dije a ella que mi hijo había aceptado al Señor, me dijo que Dios había empezado con la obra y después seguía yo”.

“Ahorita ya no hacen caso”: Señora Rosa Y aunque no dice sus nombres, da la impresión que respecto al tema que están hablando la señora Rosa y su hijo mayor, se están refiriendo a sus nietos: “Ahorita ya no hacen caso, ya no hay respeto, le estaba diciendo a Kassandra (hija de Rosie Rivera) que cuando ella esté bien o esté mal, se lo iba a decir”. “Entonces, uno tiene que enseñarles a los nietos que tienen que respetar a los mayores, que tienen que respetar a la ley, que soy yo”, dijo de forma contundente la mamá de Jenni Rivera ante la mirada de asombro de su hijo, el pastor Pedro Rivera Jr.

Pedro Rivera Jr recuerda que su mamá les pegaba de niños Ya casi para terminar con este video, el pastor le recordó a su madre que cuando era un niño tanto a él como a sus hermanos si llegó a pegarles, inclusó recordó que cuando ella llegaba de trabajar se molestaba porque no veía la casa limpia. “Hasta tu papá se enojaba conmigo, decía que qué tanto los tenía limpiando todos los días y el fin de semana, pero también me decía que a su reina no la moviera (refiriéndose a Jenni Rivera) y ella muy sentadita, pero de todos modos si limpiaba”.

“No se tomen nada personal” Antes de cualquier señalamiento, como en anteriores ocasiones, la mamá de Jenni Rivera se tomó la libertad de escribir un mensaje en los comentarios de este video para dejar en claro que no se refiere a sus nietos, sino que al juventud en general: “Gracias a todos por sus comentarios, no se tomen nada personal, se habló en general de todos. Gracias por estar aquí conmigo y el apoyo que me dan. Gracias, gracias, muchas bendiciones para todos”, comentó, auqnue varias personas no quedaron muy satisfechas.

“Siempre ha comido de Jenni” Una persona no se quedó con las ganas de decir lo siguiente: “Avienta pedradas a los nietos y siempre ha comido de Jenni y ahora de ellos, porque hasta para generar vistas los ocupa más todo lo que usted, Rosie y Juan les han robado”. “Para los que dicen que Doña Rosa no respeta a sus nietos, son los nietos que hacen lo que les da la gana”, “No se tomen nada personal, dice, cuando se sabe claramente por quienes toca esos temas”, se puede leer en más comentarios.

Aseguran que las acciones de la señora Rosa dicen lo contrario a sus palabras Tal parece que este video no convenció a mushos usuarios, pues dicen que así como la señora Rosa pide respeto a sus nietos, ella debería hacer lo mismo: “Una buena abuela jamás pone en mal a sus nietos y menos en público… Hablan tanto de Dios pero sus acciones dicen lo contrario”. “Si no enseñó a sus hijos a respetarse unos a otros a ser hermanables, menos sus hijos van a dar ese ejemplo”, “La señora lo dice por sus nietos que están reclamando sus derechos, pero los chicos están en su derecho”, expresaron otros usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No se queda callada Después de dar la bienvenida a sus seguidores y compartirles que había hecho una sopa de fideo con pollo, la señora Rosa comentó que hay ocasiones en que quiere entrar a Facebook y YouTube para “darle en la torre” a varias personas. “Me metí antier y vi a una mujer que echa las cartas (sin decir su nombre), lo cual yo no les creo, lo siento, pero mi creencia no está ahí. Yo solo le creo lo que Dios me diga a mí, yo solo le creo lo que Dios tiene para mí”, compartió la mamá de Jenni Rivera.