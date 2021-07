“Yo creo tenía como una semana que no la miraba. Vino y traía un montón de dinero y le digo: ‘¿para qué traes tanto dinero?’ y me dijo: ‘Voy a comprar esa troca que está afuera, ¿cómo la ve?’, y le dije que la comprara, que se diera ese gusto, pues era su dinero”.

El fatídico 9 de diciembre de 2012

Sin esperar más, Lucho Borrego le comentó a la señora Rosa que ese 9 de diciembre de 2012 ella no vio cosas ‘normales’ a las de cualquier otro domingo, por ejemplo que su hijo, el pastor Pedro Rivera Jr, llegaba a su casa y no se encontraba dando servicio en su iglesia.

“Le dije: ‘oye, ¿tú que estás haciendo aquí, qué no vas a ir a la iglesia a dar servicio?’, y me dijo que no, porque solamente cuando había algo qué platicar, algún problema, venía el a la casa. También estaba Rosie y no me dejaban contestar el teléfono”.