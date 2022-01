Tras el pleito familiar, surge una nueva esperanza para la matriarca de los Rivera

Don Pedro Rivera recibe un ‘golpe bajo’ al enterarse que la Señora Rosa tendría un enamorado

“Tiene todo el derecho del mundo de ser feliz”, le dicen sus seguidores Cuando nadie lo hubiera imaginado, y después de varios días que el pleito en su familia comenzó a hacerse cada vez más grande, habría surgido una nueva esperanza para la matriarca de los Rivera: Don Pedro Rivera recibe un ‘golpe bajo’ al enterarse que la Señora Rosa tendría un enamorado. En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde a la fecha tiene más de 170 mil suscriptores, la mamá de Jenni Rivera compartió que “un pretendiente enamorado”, de nombre Manuel, recientemente le mandó flores, por lo que muchos se preguntan si ha llegado el reemplazo del Patriarca del corrido. Le dicen a la Señora Rosa que el señor Manuel “quiere algo serio” Luego de dar la bienvenida a sus admiradores, La gran señora mostró lo que preparó en esta ocasión, una rica carne machaca y frijoles refritos. Después, dijo que le daría un trago a un té para ya no estar tan ronca, pues cabe recordar que hace algunas semanas dio positivo a coronavirus. Y lo que no pasó desapercibido en este video fue un enorme ramo de rosas rojas… Justo en ese momento, la Señora Rosa le dijo a su hija Rosie Rivera que se acercara para que viera este lindo detalle que le había mandado Manuel: “Llegaron el día que grabé. Yo tengo guardada la carta que me escribió”, dijo la mamá de Jenni, a lo que Rosie le respondió que las rosas rojas son señal de romance y no de amistad.

“Ha de creer que usted es virgen” Sin poder disimular su sorpresa, o tal vez enojo, Rosie le dijo a la Señora Rosa que Manuel ha de creer que ella es virgen, pero no es así: “De todos modos, ya tengo 19 años de virgen”. Luego, Rosie Rivera preguntó por el paradero de su padre, don Pedro Rivera, quien supuestamente estaba ocupado y no asistió a la grabación de este video. “Se las iba a presentar (las rosas rojas) de todos modos, yo no tengo pelos en la lengua, a lo mejor se puso celoso, pero yo no tengo por qué negar que me mandan flores, ¿te acuerdas aquella vez que me mandó y que Juan (su hijo) se sentó en ellas? Así que me van a dejar estas flores cómo están”.

Rosie le dice a su madre, la Señora Rosa, que “ya no se entrega el tesoro por unas flores” Segundos después, Rosie Rivera fue tajante con su mamá, la Señora Rosa, y le dijo que “ya no se entrega el tesoro por unas flores”. Antes, su mamá le había asegurado que simplemente le agradecería a Manuel por haber tenido este lindo detalle con ella, pero aún habría más: “Alguien anda de cupido, yo creo”. Rosie le comentó a su madre que don Pedro Rivera se pondrá triste al ver este ramo de rosas rojas, a lo que respondió que ella había pasado también muchas tristezas: “¿Cuántas tristezas no me pasé con tanta vieja? (En la carta) dice (Manuel) que va a ser una persona que no engañe”.

“Este señor no quiere ser su amigo” Al analizar la situación, Rosie Rivera llegó a la conclusion que esta persona no quiere ser solamente amigo de su mamá, la Señora Rosa, sino que quiere algo más: “Pero no sé, el tiempo lo dirá”, expresó la mamá de Jenni Rivera, quien recordó la época en que La Diva de la Banda le llevó a novios que tenían diferentes oficios, entre ellos, un pintor, un panadero y un carnicero. En ese momento, una internauta hizo el comentario de que quién se fue a la villa, perdió su silla, refiriéndose claramente a don Pedro Rivera, a lo que la Señora Rosa respondió: “Él se ha casado, ha tenido hijos por otros lados, ha tenido bastantes mujeres y yo creo que eso no se olvida. Dicen que uno perdona, pero no olvida”.

Su hijo Juan le ha ‘ahuyentado’ a varios pretendientes En otra parte de este video, la Señora Rosa reveló que su hijo Juan le ha ‘ahuyentado’ a varios pretendientes y no dudó en decirle que es un egoista: “Él tiene a su mujer, él tiene a sus hijos, tiene su vida hecha”, expresó, sin contar que Rosie no estaría de acuerdo con esta revelación, pues dice que lo que él hace es cuidar el ‘tesoro’ de su madre. “Si este señor quiere venir a probar su tesoro, Juan va a hacer que le valga la pena, tiene qué mostrar que él merece estar aquí con usted”, dijo ahora Rosie, quien se enteró en ese momento que el pretendiente de su mamá radica en Riverside, California, cerca de la casa de Lupillo Rivera.

La Señora Rosa le agradece a Manuel por haberle mandado flores Luego de los señalamientos de su hija, la Señora Rosa le agradeció a Manuel, a través de este video, por haberle mandado flores: “Solo darle las gracias por su atención, no es el único, hay muchas personas en la página, hay uno que me dice todos los días que le dé mi número de teléfono para hablar conmigo y hay otros jóvenes, pero ellos, ¿para qué? “Todavía no he platicado con él, es soltero, divorciado, yo creo, apenas lo conocí”. Ahora, Rosie Rivera le dijo a su mamá que el hecho de que esta persona le haya mandado rosas rojas significa que quiere hacer el amor con ella: “Estas flores me dicen: ‘Rosa Amelia, quiero hacer el amor contigo’, eso me dicen esas flores”, expresó la empresaria quien hasta hace apenas unas semanas estuvo al frente de las empresas de Jenni Rivera.

“Tu padre nunca me mandaba flores” Por último, y cuando nadie lo hubiera imaginado, la Señora Rosa confesó que don Pedro Rivera nunca le mandó flores, y la única vez que lo hizo, se las aventó “por la cola”: “Eso de las flores que me mandó estaba yo joven y Lupe chiquito, no me llegaron esas flores. ¿Sabes cuándo me mandó? Cuando cumplimos 50 años de casados”. La mamá de Jenni Rivera reveló que tiene guardada la carta que le mandó Manuel: “Yo he vivido 19 años que él (don Pedro Rivera) entra y sale como la mosca, come y se va, y yo sigo disfrutando de ustedes, de mis hijos y de mis nietos porque es lo único que yo tengo”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).