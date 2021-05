Señora Rosa sorprende con nueva confesión

A través de un video, despeja las dudas si Jeni Rivera está viva o no

También, compartió algunas anécdotas de La Diva de la Banda ¿Será? La Señora Rosa sorprende nuevamente a sus seguidores al despejar las dudas si su hija Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 al salir de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, está viva o no. Por medio de un video en su canal oficial de YouTube, donde está cerca de alcanzar los 70 mil suscriptores, La gran señora también compartió algunas anécdotas de La Diva de la Banda, como el plan que tenía de retirarse del mundo de la música para estar con sus hijos. Señora Rosa despeja las dudas si Jenni Rivera está viva o no En primer lugar, la Señora Rosa aseguró que todo lo que vivió Jenni Rivera en su vida influyó de tal manera para cantar con el sentimiento que la caracterizaba: “Claro que sí, lo que pasaba con sus esposo, pero no nada más con ellos, con otra gente también”. Recuerda que su hija le contó que la canción Resulta, de la autoría de Juan Gabriel, Jenni Rivera se la dedicaba a ella, y cada ocasión que la cantaba, lloraba mucho, como en la ocasión que la cantó en México (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Señora Rosa lloró con la canción Resulta de Juan Gabriel A continuación, la Señora Rosa compartió que le propusieron participar en el video de esa canción, así como a Pedro Rivera, quien fuera su esposo, y en una escena en particular, al momento de escuchar la canción, no pudo contener el llanto. “Y no era por lo que estaba sintiendo, era porque no había oído la canción. En mucho tiempo, yo no escuché las canciones de Jenni, ni me ponía las camisetas ni nada, entonces, yo tenía un sentimiento muy grande y a mi hija no la había oído cantar”.

Señora Rosa da una exclusiva A la fecha, La gran señora no pone ningún disco de su hija para escucharlo, a menos que lo haga su hija Rosie mientras conduce en su automóvil o lo haga alguna de sus amigas: “El día que la grabó, no la podía grabar (la canción Resulta) porque estaba llorando”. “Hay canciones que yo le pedí y le digo a Juan que me diga si está grabada y yo creo que sí está, una que le pedía yo a ella”, expresó Rosa Rivera, quien adelantó que el próximo tema que saldrá a la luz próximamente “está muy bien”, aunque varias personas insistan en que no se trata de la voz de Jenni.

Daría todo con tal de ver a Jenni Rivera y saber que está viva Ante los constantes rumores de que Jenni Rivera está viva, más que nada por los videos de una youtuber que comparte recetas de cocina, la Señora Rosa fue contundente y dijo que sí su hija estuviera viva “no estuviera haciendo una página de comida”. “Me dicen: ‘oiga, sí está viva’, pues cuánto me apuestas que está, cuánto quieres perder, decía mi mamá. Sí está viva, daría todo, toda mi vida, todo lo que fuera con tal de verla y con tal de saber que ella está viva. No bubiéramos sufrido tanto como hemos sufrido”.

“No la creo con ese corazón a mi hija” Tranquila, y concentrada en lo suyo, la Señora Rosa mencionó que no cree que si Jenni Rivera estuviera viva hubiera hecho eso (aparecer en un canal de YouTube compartiendo recetas de cocina y esconderse): “No la creo con ese corazón a mi hija”, expresó. Y respecto a la persona que fue más allegada Jenni Rivera en sus últimos días, la Señora Rosa no dudó en decir que a ella, ya que le pudo mucho que sus padres se hubieran separado y que Pedro Rivera haya tenido otro hijo, a tal grado que la acompañó a varias giras.

La señora Rosa acompañó a varias giras a Jenni Rivera “Me caí en el piso y me habia lastimado, pero me preguntó que sí la iba a acompañar a México y le dije que si. Ella me dijo que le avisara a mis primas que allá nos veíamos y allá nos juntamos, pero yo andaba toda adolorida que cuando me tocaban la puerta para salir o ir a comer, yo tardaba un montón en bajarme de la cama del dolor que tenía tan fuerte de la cintura, pero no me le rajé”. La gran señora confesó que a su hija le daba mucha emoción que la acompañara a sus giras porque no la veía muy seguido, en ocasiones solamente en la iglesia un día a la semana, por lo que para Jenni era un gozo que su mamá estuviera con ella en esos momentos.

Jenni Rivera ya no quería trabajar más La mamá de Jenni Rivera recordó la ocasión en que una predicadora le preguntó a la cantante si quería que orara por ella, a lo que le respondió de manera afirmativa, además de cuestionarle si quería aceptar a Cristo y arrepentirse de sus pecados. “Ese día, ella se arrepintió y se reconcilió con Dios otra vez y ya se fue, pero me dijo que ya no iba a trabajar más porque quería descansar un tiempo”, confesó la Señora Rosa, quien dijo también que su hija le aseguró tener dinero para sobrevivir.

“Ya quiero estar con mis hijos” Nadie se hubiera imaginado que antes de su trágica muerte, aunque varias personas insistan en que sigue viva, Jenni Rivera tenía pensado dejar de cantar para descansar y estar con sus hijos, así como con su mamá, la señora Rosa Rivera. “Se fue un viernes para México y ya. De eso pasaron dos semanas y ya no volvió. No entiendo, ella traía un apuro, no sé, quería hacer todo en un ratito. Fuimos a Aguascalientes y no conocía la Feria porque ella quería irse cuando terminpo de cantar”.

La señora Rosa recuerda que Jenni Rivera era feliz llevando a sus hijos a la escuela Ya casi para terminar con su relato, La gran señora recordó que esas prisas de Jenni Rivera era porque quería regresar a su casa para estar con sus hijos. A su regreso, les preparó el desayuno y los llevó la escuela, algo que la hacía muy feliz. “Por eso, el día que le pasó ese accidente, yo ya había vivido eso con ella y se fue a México y de ahí no volvió. En alguna ocasión, si me dijo que la estaban amenazando y yo le dije que ya no anduviera en eso, que dejara de cantar, pero ya no supe más”.