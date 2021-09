Le demuestran su apoyo a la señora Rosa, ¿y a don Pedro Rivera? No pasó mucho tiempo para que seguidores de la mamá de Jenni Rivera reaccionaran a este video, que a la fecha tiene más de 20 mil vistas a poco más de un día de su publicación: “Se nota que añora los buenos tiempos con usted, señora Rosa, se ve en su cara, jajaja, si anda quedando bien el Don”. Por su parte, otra persona no dudó en comentar lo siguiente: “Yo creo que le tocó una mujer muy floja que no le calienta ni las tortillas mucho menos le hace de comer!!!, pero la quería joven. ¿no?”, mientras que alguien más dijo: “Me encantan. Gracias, Doña Rosa, por enseñarme que sí se puede perdonar”.

“Jenni sería tan feliz” Aunque se supo que, luego de que se descubriera la infidelidad de don Pedro Rivera, Jenni le mostró su apoyo a su madre e incluso le sugirió que se divorciara de él, una seguidora se expresó así al ver este video: “Ojalá un día, don Pedro, después de todo, logren estar juntos. Jenni sería tan feliz y nos darían a todos una gran alegría y enseñanza de vida”. “Les recuerdo que no fue don Pedro quien dejó a doña Rosa, si no al revés, la doña ya estaba harta del señor. Se ve que era mujeriego, mandón y codo”, “Este señor siempre va a comer con su exesposa. Se ve que extraña la rica comida y familia. Cometió un error en dejarla. La nueva esposa se ve muy tonta. No tiene nada de nada”, se puede leer en más comentarios.

Les dicen tanto a la señora Rosa como a don Pedro Rivera que “qué bonito que puedan convivir” “Me hacen reír con sus conversaciones”, “La amo, señora, es maravillosa, Dios me la bendiga siempre”, “Como me divierten, qué bonito que puedan convivir”, fueron los mensajes que escribieron más seguidores de la señora Rosa Rivera. Por su parte, alguien se le ‘fue con todo’ a don Pedro Rivera: “Yo hasta el plato de caldo hirviendo le hubiera aventado a ese viejo sinvergüenza”, mientras que alguien más preguntó: “¿Y qué quiere, que lo trate como rey después de lo que le hizo? Yo ni siquiera le hablaría”.

“Se mira que la señora se muere por el señor” En diferentes ocasiones, se le ha visto a don Pedro Rivera ‘rondar’ la cocina de su exesposa, por lo que no suena descabellado que retomen su relación: “Se mira que la señora se muere por el señor, pero él ya tiene esposa y están juntos por trabajo y más por dinero, así que la señora no se haga falsas ilusiones con el señor”. Por su parte, alguien más comentó: “Pobre mujer, es humillante sabiendo que él tiene otra esposa y ella risa y risa, pero de coraje, porque él no le hace caso como ella quiere”. “No tienen vergüenza ninguno de los dos!!! Ella por servirle y él por ir estando casado!!! Que se puede esperar de esta familia”, dijo un usuario (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La señora Rosa comparte su tristeza al recordar a Jenni Rivera A casi 9 años de la trágica muerte de Jenni Rivera al salir de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, su madre, la señora Rosa, rompe en llanto al recordarla en reciente video que compartió en su canal oficial de YouTube. “¿Qué les puedo contar, qué les puedo decir? Cuando Dios te manda pasar por una prueba, por un problema, es muy duro decirle ‘hágase tu voluntad’, es muy duro porque se trata de un hijo tuyo, se trata de una hija tuya”, comento la señora Rosa, a quien se le nota con un dejo de tristeza.

Su madre también sufrió por la muerte de un hijo Y como si se tratara de una cruel coincidencia, la señora Rosa confesó que su madre también sufrió por la pérdida de un hijo: “Y decía mi mamá: ‘no quiero que ninguna de mis hijas pase por ese dolor’, pero los deseos de mi mamá no son los deseos ni los designios de mi Señor”. A continuación, la mamá de Jenni Rivera dijo que cuando la cantante murió, les pidió a sus hijos que fueran por ella y que la buscaran hasta “en los pueblitos que estén escondidos”, ya que tenía la esperanza que estuviera escondida en alguna casa donde la estuvieran curando y cuidando.

Lupillo, Juan y Gustavo fueron en busca de Jenni A punto del llanto, aunque tranquila, la señora Rosa recordó que sus hijos, además del novio de Chiquis en ese entonces, fueron en busca de Jenni Rivera: “Se fue Lupillo, se fue Juan, se fue Gustavo, el único que se quedó aquí fue el Pastor (Pedro Rivera) para estar orando por nosotros y por lo que Dios iba a hacer”. La mamá de la cantante asegura que nunca le ha reclamado a Dios el motivo por el que se llevó a su hija: “Me acuerdo que estaba Jacqueline (su nieta) en mi recámara tirada en el suelo orando de rodillas y decía: ‘Señor, tráeme a mi mamá'”.

“Señor, hágase tu voluntad” A diferencia de su nieta, la señora Rosa recuerda que le dijo a Dios que se hiciera su voluntad, aunque reconoce que fue muy duro para ella decirle eso: “Pero también le dije al Señor que no le iba a decir ‘por qué’, te voy a decir esta palabra: ‘para qué'”. “Te doy gracias por los 43 años que me la prestaste, fueron muy buenos años, fue mucha bendición y me conformo con eso”, expresó ahora si sin poder contener las lágrimas: “Le dije al Señor: ‘Algo me vas a enseñar y estoy lista para recibir lo que me vas a dar, lo que me vas a enseñar'”.