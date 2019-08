Página

La Señora Rosa hizo revelación sobre las influencias que tiene gracias a su fallecida hija

La polémica celebridad aseguró que no pagó nada en una tienda solo por ser madre de Jenni Rivera

A pesar de la confesión, los usuarios aplaudieron las palabras de la Señora Rosa

La Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera confesó que se aprovechó de los beneficios de ser la mamá de la fallecida cantante y no pagó en una tienda.

Mucho se ha criticado al a dinastía Rivera luego de la muerte de Jenni. Y es que una gran cantidad de seguidores aseguran que los integrantes de la familia no hacen otra cosa mas que aprovecharse de lo dejado por la finada intérprete.

En diferentes ocasiones los han tachado de vividores y otras cosas no muy agradables, ya que según fans, cada cosa que sacan de Jenni Rivera solamente es para obtener un beneficio económico.

Y en esta ocasión, la Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, se sinceró y habló abiertamente sobre los beneficios de ser madre de Jenni. En una foto publicada en su cuenta de Instagram, la Señora Rosa apareció muy sonriente, con sandalias negras, pantalón de vestir hasta los tobillos, blusa azul y sombrero para cubrirse el sol mientras que con una mano sostenía una grande bolsa con varios productos en su interior.

La Señora Rosa apareció desde la mismísima tienda de su hija Jenni Rivera y con una picardía aseguró que no pagó nada y que además, se llevó muchas prendas: “Ayer fui a la tienda a vaciarla. Me traje lo que quería. No pago, ¿por qué? Si yo la parí”, se pudo leer.

FOTO #1: ESTA FUE LA REVELACIÓN DE LA SEÑORA ROSA