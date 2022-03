Señora Rosa da nuevamente de qué hablar

La mamá de Jenni Rivera reveló que piensa demandar a revista por atacar a su hija Rosie

Asegura que tanta mentira la enferma ¡Saca las uñas! En uno de sus videos más recientes en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con cerca de 200 mil suscriptores, la Señora Rosa confesó que está cansada de los chismes y de que hablen mal de su hija Rosie, por lo que está pensando seriamente en demandar a una revista, pues asegura que tanta mentira la enferma. En esta publicación, que a la fecha cuenta con más de 20 mil vistas, la mamá de Jenni Rivera está acompañada de nueva cuenta por su exesposo, don Pedro Rivera, quien mientras escucha sus reclamos, prefirió disfrutar un rico platillo. ¿De cuál revista estará hablando La gran señora? “Los chismes me enferman”: Señora Rosa En primer lugar, y lo cual tomó por sorpresa a sus seguidores, la Señora Rosa compartió que ha estado muy enferma de los riñones, por lo que en un rato más recibiría la visita de su doctora de cabecera para que la inyectara, pues el dolor no ha cedido y se le ha extendido hasta la espalda. Con el buen humor que lo caracteriza, don Pedro Rivera aseguró que su exesposa tiene Alzheimer, a lo que La gran señora le dijo que eso lo tenía “su abuela”: “Quería decirles que muchas veces nos enfermamos por tanto estrés. Cuando me he enfermado de los riñones dicen que es de estrés”, expresó.

Le ‘echa’ una indirecta a don Pedro Rivera A continuación, la Señora Rosa recordó que cuando estaba casada con don Pedro Rivera, su doctor de esa época le hizo la observación que se estaba enfermando con frecuencia de sus riñones e incluso le preguntó si estaba teniendo muy seguido relaciones sexuales. El patriarca del corrido no pudo evitar reírse. “Le dije que eso quisiera, pero no, y que si creía que una vez cada dos semanas era suficiente. Pero ahora no tengo nada (refiriéndose a relaciones sexuales) y sigue igual, sigo con ese dolor de riñones y me duele hasta acá arriba (señalando su espalda) y no sé si sea la vesícula o qué sea”.

La Señora Rosa confiesa que algo la está estresando La mamá de Jenni Rivera se dirigió a sus seguidores para decirles que le estresa la gente “que pone cosas” en la revista mexicana TVyNovelas “que no tiene la madre, las ganas o los ovarios”, como decía su hija, para decirle las cosas “frente a frente”. La Señora Rosa se veía muy molesta. “No dicen las cosas frente a frente y se van a una revista… esa revista tiene varias demandas, y dentro de poco, contaremos con una más, porque están hablando de los Saavedra (su familia) y pusieron la foto de todos los que estamos unidos, nada más no estaba ‘la de acá’ ni estaba ‘el de allá'””.

“Están diciendo fregaderas de Rosie” Ante la mirada atenta de don Pedro Rivera, quien por un momento dejó de comer, la Señora Rosa reveló que en esta revista “están diciendo fregaderas de Rosie”, su hija, por lo que ella busca que TVyNovelas le demuestre todo lo que han dicho con papeles (pruebas): “Yo sí se los demuestro”, comentó. “Y les puedo decir quién hizo la entrevista, entonces, por favor, ya déjennos en paz. Ya no se sabe cuál revista es, no tienen profesionalismo, es una falta de periodismo porque te pagan tantos miles de dólares y tú dices lo que te dé tu gana. Si son mentiras les vale, si no, también”.

La mamá de Jenni Rivera se le va con todo a otra revista Poco antes de terminar con su reclamo, la mamá de Jenni Rivera también se lanzó con todo contra la revista TVNotas: “Me da mucho coraje que hagan eso porque deberían investigar si es cierto. Mis hermanos están enojadísimos, mis sobrinos dicen que quieren mucho a mis hijos y mis hermanos también”. “Ellos saben de dónde viene todo esto, pero no todos los Saavedra son así, nada más es ella (refiriéndose a su hermana Pita) y otro más chico. Por favor, no se crean todo lo que se habla, la envidia es el sentimiento más ruin puede tener un ser humano y yo he sido envidiada toda mi vida”, expresó la Señora Rosa.

“Yo no soy Cristo para poner la otra mejilla” Como pocas veces se ha visto, la mamá de Jenni Rivera prácticamente explotó y dijo que el hecho de que sea cristiana no significa que le de coraje los ataques que ha recibido su hija Rosie, además de que ella no es como Cristo para poner la otra mejilla, aunque le gustaría ser como él. “Dice la palabra de Dios que aquel que se mete con un hijo de Dios, mal le va a ir. Síganle y verán si no se van derechito al infierno. Esto quería decirles porque mis hermanos están muy enojados y quieren demanda y vámonos pues, vámonos recio para que les demuestren, vayan a Hermosillo (Sonora, en México) y pregúntenles antes de hacer una revista antes de sacar un chisme”.

"Mientras tenga vida defienda a Rosie" Admiradores de La gran señora no dejaron pasar mucho tiempo para expresarle su apoyo luego de que revelara que piensa demandar a la revista mexicana TVyNovelas por sus ataques a su hija Rosie: "Señora Rosa, siga adelante, la gente mala siempre va a existir, déjelos a un lado, usted y don Pedro tienen muchas razones para ser felices". "Mientras tenga vida defienda a Rosie y a Juan, que son los que hoy cuidan de usted", "Doña Rosa, no se enoje!!! Porque ya la agarraron, es por que usted les da material", "Señora, no se enrede en chismes, nadie los ataca, ustedes mismos divulgan su vida", "Qué vayan a chi… las revistas, nosotros los queremos mucho, pronto van a estar unidos", expresaron otros usuarios.