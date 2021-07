Señora Rosa comparte revelador video en redes sociales

La mamá de Jenni Rivera por fin se defiende de las acusaciones contra su familia

“Gracias a Dios que no necesito (dinero) porque Dios me da bastante para poder vivir”, expresó Desde hace varias semanas, algunos integrantes de la familia Rivera, principalmente Juan y Rosie, han sido señalados por supuestamente haber hecho malos manejos en Jenni Rivera Enterprises y la señora Rosa, por fin, se defiende de las acusaciones contra su familia. A través de un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, La gran señora comentó que hace este video con la finalidad de que se acaben todos los dimes y diretes de que ellos son “unos ratas”: “Gracias a Dios que no necesito (dinero) porque Dios me da bastante para poder vivir”. “Es hora de responder las mentiras y críticas”: Señora Rosa Después de dar la bienvenida a sus seguidores, y compartir que había cocinado cachete el horno y tacos, la señora Rosa quiso dar las gracias a todas las personas que han estado con ella en estos momentos, además de asegurar que sigue adelante. “Dios no me ha hecho una persona con temor, sino que me ha hecho una persona fuerte, pero el fin de semana si me enfermé de tanto problema y por lo que dijo la hermana de mi hermana y lo peor es que mi otra hermana que está en México también se enfermó y se le subió mucho la presión”.

Señora Rosa tuvo complicaciones de salud La mamá de La Diva de la Banda recordó que el azúcar la tenía a 373, mientras que la presión la tenía a 175/101, lo cual le pasó a raíz de todos los problemas que se han suscitado recientemente, sin tomar en cuenta todo lo que se ha dicho sobre su familia y todo lo que la gente cree. “Eso me mata, me da mucho coraje, pero estoy esperando defenderme. Decía Jenni: ‘no es buena la venganza, pero qué bonito se siente’. Me han hecho mucho daño, han hablado de mí por ocho o nueve años desde que mi hija se fue y yo he estado callada por no dar a la gente ‘likes’ por no hacerles grandes sus páginas” (Archivado como: Señora Rosa por fin se defiende de las acusaciones contra la familia Rivera).

“La hermana de mi hermana ha hablado mucho de mí” Tranquila, la señora Rosa aseguró que “la hermana de su hermana” ha hablado mucho de ella, así como de su ex esposo, Pedro Rivera, y de sus hijos: “Ustedes saben quién es. Ha hablado mucho de mí y de mis hijos, pero pronto voy a sacar la verdad”. “La cuenta no estaba a nombre de mi mamá, la cuenta estaba a nombre de Jenni, la beneficiaria era yo, por lo que ando que día la cerramos (la cuenta) y qué se hizo con ese dinero, lo ando buscando para que se acaben estos dimes y diretes”.

“La casa estaba pagada”: Señora Rosa De inmediato, la señora Rosa dijo que la casa donde ella vive ya estaba pagada y que es de su propiedad, no de su hija Rosie, como se ha dicho: “No es la que dicen que hizo Rosie con el dinero de Jenni porque les voy a enseñar también el pago de la hipoteca que se hace cada mes”. La mamá de Jenni adelantó que hará lo que ha hecho su hijo Juan en sus transmisiones en vivo, pero a pesar de esto, a él no le han creído y lo han llamado ‘ratero’ y le dicen ‘que se ponga a trabajar’: “A mí me da coraje cuando yo estoy diciendo la verdad y que no me la creen”.

“Vamos a aclarar pronto todos esos puntos” En este mismo video, la señora Rosa afirmó que pronto va a aclarar varios puntos, como el hecho de que Rosie tuvo que cerrar la cuenta de su mamá cuando Jenni murió: “Era necesario cerrar todas las cuentas bancarias de México, era necesario porque la IRS (Servicio de Impuestos Internos) iba a cobrar aquí por todas las cuentas de México”. “Todo ese dinero, todo lo que cerraron, se vino para Estados Unidos a los hijos de Jenni. Pero necesito el papel, tengo que ir a México a arreglar eso para que vean qué se hizo en realidad con ese dinero, que yo era la beneficiaria, yo podía haberme gastado ese dinero, pero no” (Archivado como: Señora Rosa por fin se defiende de las acusaciones contra la familia Rivera).

“Me dio mucho coraje”: Señora Rosa En tono serio, “La gran señora” aceptó que todo esto que se ha dicho sobre su familia le dio mucho coraje y cree que por ese motivo se enfermó: “Le grité y le pido perdón a Dios, pero no voy a decir qué dije porque me van a criticar, pero ustedes saben lo que se dice en un momento de coraje”. Compartió que su cuerpo ya no aguanta tanto y ha llegado a un límite, lo cual se lo confesó a su hijo Juan: “Y me dijo que hablara, pero mis hijos nunca me han dejado que yo hable y que me meta a las redes a decirle a la gente cosas, pero ahora que ya tengo mi página, voy a aclarar todo, voy a bsucar libros, pruebas, voy a buscar todo para poderles demostrar que somos inocentes”.

“Hay gente que te ofende tan gacho” Casi para finalizar con este video, la mamá de Jenni Rivera confesó que ha habido personas que los han ofendido “tan gacho y tan feo”, incluso a ella la han llamado “ratera” y le han dicho que ha tomado del dinero de su hija a manos llenas, por lo que decidió poner un alto. “Eso me harta, eso me da mucho coraje. Si fuera cierto, me valía. Fíjense, si Rosie tuviera 25 millones de dólares como dicen, o 15, no anduviéramos regateando para poner los paneles arriba del techo para la luz, porque gasto mucho en luz” (Archivado como: Señora Rosa por fin se defiende de las acusaciones contra la familia Rivera).

Rosie vive en casa de la señora Rosa Siguiendo con los ejemplos, la señora Rosa dijo que sí en realidad su hija Rosie tuviera la cantidad de dinero que dicen que tiene compraría un mejor carro o viviría en una residencia en Miami o en Beverly Hills, pero no, vive con ella porque no la quiso dejar. “Yo le dije que esta era su casa y será para ella, entonces, cuando ella falte o cuando ella ya no quiera estar aquí, la casa le sigue a Kassandra (su nieta, hija de Rosie). Ahorita la casa es mía y se está pagando porque la remodelamos y tenemos que hacer un pago cada mes y Rosie lo hace”.

“Tarde o temprano, Dios va a arreglar todo” En otra parte de este video, la mamá de Jenni expresó que tarde o temprano Dios va a arreglar todo y que él nunca perdió una batalla: “Gracias a Dios me alivié de la presión, se me bajó ya, el azúcar también se me controló, tengo unos antídotos”. “Dice el Señor que no hay temor: ‘tú no tengas temor, no tengas miedo, yo sé que te puede lo que me pasó a mí, pero tienes que estar bien”, dijo la señora Rosa sin poder contener las lágrimas: “He aprendido a esperar en él (Dios) y yo no recurro al Diablo ni a brujos”.