¿Reconciliación en puerta?

Chiquis y Rosie Rivera se dejan ver juntas en el cumpleaños de la Señora Rosa

El pastor Pedro Rivera Jr comparte inesperado video en redes sociales, ¿por error?

Fue hace apenas unas semanas que Chiquis, hija de Jenni Rivera, reveló que alguien “muy cercano” a su tía Rosie Rivera robó 80 mil dólares de las empresas de La Diva de la Banda, pero ahora se dejaron ver juntas en el cumpleaños de la Señora Rosa, por lo que muchos se preguntan sí ya hicieron las paces.

El pastor Pedro Rivera jr compartió inesperado video en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi 160 mil seguidores, el cual no pasó desapercibido por varios y no dudaron en comentar esta reunión. Tal parece que los problemas entre algunos de los miembros de esta familia están por quedar atrás.

La Señora Rosa confiesa por qué no quiere a sus nietos

En una de sus publicaciones más recientes, la Señora Rosa confesó por qué motivo no quiere a sus nietos, algo que le han echado en cara algunos usuarios, pero en esta ocasión quiso dejar en claro que, aunque se sienta más identificada con los hijos de sus hijas, Jenni y Rosie, no significa que no vea por los demás.

Cabe recordar que en otra ocasión, la también conocida como La gran señora, no dudó en decir que estaba del lado de sus hijos sobre sus propios nietos en el conflicto que se suscitó a raíz de la auditoría que se ordenó a Jenni Rivera Enterprises, ¿ya todo quedó en el olvido? El tiempo lo dirá…