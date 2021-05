Señora Rosa sorprende con inesperada confesión

La mamá de La Diva de la Banda cuenta por fin la verdad sobre su relación con sus hermanos

“Hay una hermana que anda por ahí que nomás no”, confesó Se abre una herida. A través de su canal de YouTube, donde tiene más de 40 mil suscriptores, la Señora Rosa Rivera, mamá de La Diva de la Banda, sorprende con inesperada confesión y cuenta por fin la verdad sobre su relación con sus hermanos En esta publicación, La gran señora reconoce que en todas las familias es “inevitable que surjan las envidias y las críticas, pero lo importante es saber que aunque existan las diferencias, siempre se puede contar con alguien”, expresó. Señora Rosa comparte cómo es la relación con su hermana Mientras preparaba un rico platillo, la Señora Rosa comentó que una de sus hermanas va y viene a México y se queda en su casa desde que concluyó su matrimonio, al igual que le pasó a La gran señora con su divorcio del cantante Pedro Rivera. “Tuvimos la misma mala suerte de que los esposos se buscaran otras mujeres y entonces ella se quedó y se vino a trabajar acá, trabajaba en la fábrica con Lupillo (Rivera), trabajaba con Pedro, y ya después de que se acabó el trabajo, de todos modos ella no se quiso ir (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Me enfermé de cáncer”: Señora Rosa La mamá de Jenni Rivera compartió que cuando enfermó de cáncer, su hermana nunca la dejó: “Yo creo que me quiere mucho porque allá (en México) tiene a sus hijos y le digo que cada vez que ella se va, me enfermo, y ahora que no está, me estoy enfermando de la vesícula y ella con ganas de venirse”. Concentrada en la preparación de su platillo, la Señora Rosa espera que la pandemia llegue pronto a su fin para poder estar junto a su hermana otra vez, la cual ha sido muy linda con ella y confiesa que ambas nunca se dejaran solas.

Señora Rosa no tiene buena relación con una de sus hermanas La Señora Rosa aprovechó la ocasión para compartir que tiene cuatro hermanas, una de ellas de nombre María, que también radica en Estados Unidos con la que tiene una muy buena relación y a la que le dice que la ayude a hacer pan. “Con mis hermanos también me llevo bien. Hay una hermana que anda por ahí que nomás no. Cuando a ti te hacen algo a tus hijos, no hay dolor más grande que tú puedas experimentar a que te ofendan a tus hijos, a que te los maltraten y que hablen mal de ellos”.

“Los hijos van primero” Al parecer, este tema tocó fibras sensibles para la Señora Rosa, quien no dudó en asegurar que los hijos van primero: “Yo quiero mucho a mis hijos y no permito que nadie me les levante un falso ni nadie me hable mal de ellos”. ¿Qué habrá pasado con su hermana? Por otra parte, la mamá de Jenni Rivera mencionó que tiene otra hermana, de nombre Tere, que vive en México y a la que quisiera “darle todo”, incluso lo que no tiene, ya que en una ocasión, tras una operación, viajó a Estados Unidos para cuidarla.

“Gracias a Dios que las tengo”: Señora Rosa La hermana a la que se refiere la señora Rosa, al no estar casada, tenía la libertad de viajar y ayudarla en la situación por la que estaba pasando: “La relación ha sido muy linda con mis hermanas, gracias a Dios que las tengo y gracias a Dios que de cinco, cuatro estamos reunidas”. Antes de que se preste a malas interpretaciones, la mamá de Jenni Rivera aclaró que no maldice a su hermana con la que no tiene una buena relación, al contrario, le manda bendiciones y pide que ojalá algún día deje de hablar de sus hijos, aunque sabe que se trata de pura envidia.

Hermanos de la Señora Rosa se enojan con ella porque no les presta dinero Para dar por finalizado este tema, la Señora Rosa compartió que ella y su familia, al llegar a Estados Unidos, salieron adelante gracias a Dios que nunca los dejó y que no tuvo que andar vendiendo droga ni algo por el estilo para poder vivir. “Hay hermanos que también se enojan porque no les presto dinero, pero pues si tengo, les presto, si no, ¿pues de dónde? Pero hay una relación muy linda hasta que llegue el dinero y que tú no prestas, olvídate, ya no tienes hermanos ni hermanas”.

Asegura que ha sido muy buena hermana Ya casi para concluir con este video, la mamá de Jenni Rivera afirmó que ella, como hermana, “ha sido muy buena hermana”, además de que sus hijos han sido muy buenos sobrinos, pues no se meten en discusiones a pesar de las ofensas recibidas. “No le vamos a dar like, porque si nosotros nos metiéramos a las páginas de ellas y les diéramos like, se iba a hacer más grande el borlote, ¿por qué? Porque son los Rivera, precisamente por eso, nada más”, expresó La gran señora con algo de molestia.

“Ojalá que algún día Dios les toque el corazón”, expresó la Señora Rosa Sin entrar en más detalles ni decir algún nombre, la Señora Rosa comentó lo siguiente: “Ojalá que algún día Dios les toque el corazón y se callen la boca y van a ver que qué felices van a ser porque yo soy muy feliz, tengo a mi Dios, tengo a mis hijos, tengo a mis hermanos, a mis nueras y a mi yerno”. “Los cinco dedos de la mano no son del mismo tamaño ni son iguales, así que desgraciadamente no saliste igual, pero les digo a mis hermanas que las quiero mucho y a mis hermanos también, si es que miran el canal, les digo que los quiero mucho”.

“Usted no haga caso a los chismes” No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de enterarse, de la propia Señora Rosa, cómo es en realidad la relación con sus hermanos: “Usted no haga caso a los chismes, hermosa, habemos mucha gente que la amamos”. “Eso es todo, mi señora linda, usted si que es una gran señora! Definitivamente, se siente su buena vibra porque usted si es feliz y eso se nota!”, “Señora Rosa, mis respetos, se nota su sinceridad, ánimo, Dios está con nosotros”, “Me encanta su plática”.